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«Μόνο μια φορά συνάντησα τον Μαζωνάκη»: Επί δύο ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η παρουσία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 13:00 η κατάθεση στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Ο ίδιος κατά την έξοδό του δήλωσε εμφανώς εκνευρισμένος ότι «μια φορά τον συνάντησα».

Ο υπνοθεραπευτής κατέθετε επί δύο ώρες. «Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα», είπε ο ίδιος εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου και, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, δήλωσε: «Η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο εντολέας μου είναι μάρτυρας και ήρθε αυτοβούλως στον ανακριτή για να συμβάλει στην έρευνα».

Ο υπνοθεραπευτής μπήκε στο μικροσκόπιο των Αρχών καθώς είναι εκείνος στον οποίο η μία από τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζωνάκη έστειλε φωτογραφία, η οποία έδειχνε τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης

Ένα άλλο ερώτημα είναι για ποιον λόγο ο τραγουδιστής είχε ραντεβού και μαζί του εκείνη την ημέρα καθώς και τι ακριβώς περιείχαν τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό αμέσως μετά τη λήψη της φωτογραφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπνοθεραπευτής δεν βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή ως κατηγορούμενος αλλά αυτοβούλως και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι -κατά τη γνώμη του- ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία και ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο. Επίσης έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.

Ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή την Τετάρτη (9/9) ενώ υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: cnn.gr

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ΕΛΛΑΔΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

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