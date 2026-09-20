Θάνατος Μαζωνάκη: «Μίλησαν» τα κινητά των «γιατρών» - Τραγουδιστές, πολιτικοί και επιχειρηματίες στο πελατολόγιο που ξεσκονίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οικονομικά δεδομένα και νέες καταθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δραστηριότητα και το δίκτυο επαφών των δύο κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, τα πρώτα στοιχεία από την ψηφιακή ανάλυση των συσκευών που έχουν κατασχεθεί φέρεται να αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο πελατολόγιο. Ανάμεσα στις επαφές και τους πελάτες του ζευγαριού φέρονται να βρίσκονται τραγουδιστές, ηθοποιοί, πρόσωπα της showbiz, επιχειρηματίες αλλά και πολιτικοί.

Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται παράλληλα η προσπάθεια ανάκτησης διαγραμμένων αρχείων. Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να διέγραφαν συστηματικά δεδομένα από τις συσκευές τους και οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο τα αρχεία που θα ανακτηθούν μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για προηγούμενα ραντεβού και τη δραστηριότητά τους.

Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται σημαντικά για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του τραγουδιστή. Εξετάζεται μεταξύ άλλων εάν στον οργανισμό του υπήρχαν ουσίες ή εάν του χορηγήθηκε κάποιο σκεύασμα πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Τα δύο χρονικά κενά

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε δύο χρονικά διαστήματα. Το πρώτο αφορά περίπου 43 λεπτά από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Το δεύτερο αφορά περίπου τρεις ώρες που φέρεται να μεσολάβησαν μέχρι την παρουσίαση του ζευγαριού στην Ασφάλεια.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δραστηριότητα των κινητών τηλεφώνων. Οι δύο συσκευές φέρονται να παρέμειναν κλειδωμένες για σημαντικό χρονικό διάστημα και να ξεκλείδωσαν στη συνέχεια με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Το κινητό του 58χρονου φέρεται να ξεκλείδωσε για 36 δευτερόλεπτα και εκείνο της 57χρονης για 55 δευτερόλεπτα.

Στο μικροσκόπιο πελατολόγιο και οικονομικά

Στην έρευνα περιλαμβάνεται και ο 62χρονος υπνοθεραπευτής με τον οποίο ο τραγουδιστής φέρεται να είχε προγραμματισμένο ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος έχει αναφέρει ότι είχε συνεργασία με την 57χρονη και ότι αντάλλασσαν πελάτες.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα πληροφορίες για ενδεχόμενη επέκταση της δραστηριότητας του ζευγαριού εκτός Αττικής, καθώς φέρεται να υπήρξαν επαφές με ξενοδοχεία σε Αντίπαρο και Μύκονο, αλλά και σχέδιο δημιουργίας VIP κλινικής ευεξίας στην Ερμιονίδα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζει οικονομικά δεδομένα και στοιχεία για την περιουσιακή τους κατάσταση.

Παράλληλα διερευνάται η δραστηριότητά τους στον χώρο των ιατρικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ζευγάρι φέρεται να λειτουργούσε αντιπροσωπεία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, ενώ από το ιστορικό μηχανήματος που εντοπίστηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου φέρεται να προκύπτουν δέκα θεραπείες μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, με το οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι προσέγγιζε τις 60.000 ευρώ.