Στα κελιά του Κορυδαλλού οι «γιατροί» του Μαζωνάκη: Τα πρώτα αιτήματα και ο φόβος για την ασφάλειά τους - Καταπέλτης το ΕΚΑΒ

Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι έρευνες των Αρχών διευρύνονται και στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή κρίσιμων στοιχείων και καταθέσεων που ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Σε διαφορετικά κελιά οι δύο γιατροί

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 58χρονος γιατρός κρατείται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, σε κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων και σε χώρο απομονωμένο από τους υπόλοιπους κρατουμένους για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο γιατρός δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο περιβάλλον των φυλακών και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Φέρεται μάλιστα να αναφέρει σε κρατουμένους που βρίσκονται κοντά του ότι δεν μπορεί να καταλάβει για ποιον λόγο βρίσκεται στη φυλακή.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκισή του είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε σε απεργία πείνας και δίψας, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Η σύζυγός του, η οποία φέρεται να πραγματοποίησε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, κρατείται σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, επίσης σε καθεστώς απομόνωσης.

Τα πρώτα αιτήματά τους

Κατά τις πρώτες ημέρες της κράτησής τους, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δύο γιατροί ζήτησαν να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά, καθώς και για τις ώρες του επισκεπτηρίου.

Παράλληλα, αναμένεται να υποβάλουν αιτήματα για την τοποθέτηση τηλεοράσεων στα κελιά τους.

Η μεταγωγή τους στον Κορυδαλλό έγινε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λόγω της μεγάλης δημοφιλίας που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης και μεταξύ των κρατουμένων, οι δύο γιατροί κρατούνται μακριά από τον υπόλοιπο πληθυσμό των φυλακών και προαυλίζονται ξεχωριστά υπό επιτήρηση.

Στο μικροσκόπιο και τα οικονομικά

Οι έρευνες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με εντολή του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να εξεταστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και γενικότερα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών.

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος χρόνου, εξετάζοντας παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οικονομικές σχέσεις και την επαγγελματική πορεία του ζευγαριού. Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικά ευρήματα, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Έρευνα στο σπίτι του Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο των ερευνών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν στο σπίτι του τραγουδιστή, ενώ εξετάζεται το άνοιγμά του ή η μεταφορά του στην αρμόδια Αρχή για περαιτέρω έλεγχο.

Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Κρίσιμη κατάθεση τη Δευτέρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να έχει και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος πρόκειται να βρεθεί το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του ανακριτή.

Πρόκειται για το πρόσωπο στο οποίο φέρεται να είχε σταλεί μία από τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Στη συγκεκριμένη εικόνα ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να βρίσκεται ξαπλωμένος στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο υπνοθεραπευτής είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην κλινική του Κολωνακίου.

Οι ανακριτές αναμένεται να ζητήσουν απαντήσεις για τον λόγο που τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία, γιατί στάλθηκε στο κινητό του, αλλά και τι ακριβώς συζητήθηκε με τη γιατρό στη συνέχεια.

Το έγγραφο του ΕΚΑΒ και η κρίσιμη ώρα

Νέα δεδομένα στην έρευνα φέρεται να προσθέτει και έγγραφο των διασωστών του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στην κλινική.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι δύο γιατροί φέρεται να μην έδωσαν στους διασώστες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τα κρίσιμα λεπτά της διακομιδής, ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται και σε σχέση με την υπερασπιστική γραμμή των δύο γιατρών, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αποδίδει ευθύνες στο ΕΚΑΒ για καθυστέρηση και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την ΕΡΤ, τα δεδομένα από το μηχάνημα της θεραπείας φέρεται να καταγράφουν ότι μεσολάβησε διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας από την κατάρρευση του τραγουδιστή μέχρι την κλήση προς το ΕΚΑΒ.

Οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί φέρεται επίσης να αποδίδουν την καθυστέρηση στους δύο γιατρούς. Πρόκειται για ένα από τα βασικά στοιχεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ανακριτικών Αρχών καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.