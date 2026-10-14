Τζόσουα Χακ: Αναλαμβάνει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ - Εντυπωσιάζει το βιογραφικό του

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Πρώτο Θέμα», ο Χακ είναι διπλωμάτης με πολυετή εμπειρία στο αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και σε διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με ζητήματα που αφορούν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιλαμβανομένων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας.

Στο παρελθόν διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών, έχοντας την ευθύνη για την αμερικανική πολιτική στη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Παράλληλα, υπηρέτησε ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης, με αρμοδιότητες που κάλυπταν την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Πολυετής διπλωματική εμπειρία

Ο Τζόσουα Χακ εντάχθηκε στην αμερικανική Διπλωματική Υπηρεσία το 2001 και έκτοτε έχει υπηρετήσει σε σημαντικές διπλωματικές θέσεις στην Ασία και την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Νέπιντο, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει επίσης υπηρεσία στην Ουάσιγκτον, όπου ανέλαβε καθήκοντα στα Γραφεία Κινεζικών και Κορεατικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Επιπλέον, διετέλεσε επικεφαλής του γραφείου του Κερτ Κάμπελ, κατά την περίοδο που ο τελευταίος κατείχε τη θέση του βοηθού υπουργού Εξωτερικών για τις Υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.

Σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικό από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Τζονς Χόπκινς στη Μπολόνια. Μιλά επίσης μανδαρινικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Πότε αναμένεται ο νέος πρέσβης

Η ανάληψη των καθηκόντων από τον Χακ πραγματοποιείται σε μια μεταβατική περίοδο για την αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Αθήνα, καθώς η διαδικασία επιλογής και επικύρωσης νέου πρέσβη εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετούς μήνες.

Όπως σημειώνει το «Πρώτο Θέμα», η τελική επικύρωση του προσώπου που θα αναλάβει την πρεσβεία περνά από τη Γερουσία των ΗΠΑ, με τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές να ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα.

Υπό αυτά τα δεδομένα, δεν αποκλείεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά τους πρώτους μήνες του 2027, με τον Τζόσουα Χακ να αναλαμβάνει στο μεταξύ την ευθύνη της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην ελληνική πρωτεύουσα.