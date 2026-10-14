Νέες αποκαλύψεις για Γκίλφοϊλ: «Ζήτησε από Έλληνες επιχειρηματίες 250.000 δολάρια για να πληρώσει το πολυτελές G-Wagon» – Τι αναφέρει η Daily Mail

Η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ έγινε έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια. Η εξέλιξη ήρθε μετά από διαδοχικά δημοσιεύματα που περιέγραφαν ένταση στις σχέσεις της με στελέχη της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, καταγγελίες για τον τρόπο διοίκησης της πρεσβείας και ερωτήματα γύρω από τις επαφές και τις οικονομικές της υποθέσεις.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, πρόσωπα από το περιβάλλον της ανέφεραν ότι η Γκίλφοϊλ, λίγο πριν από την αποχώρησή της, φέρεται να αναγνώριζε σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι η κατάσταση είχε πλέον ξεφύγει από τον έλεγχό της. Η ίδια εφημερίδα υποστηρίζει επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες παρέμενε στην επίσημη κατοικία της πρεσβείας, έχοντας περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Γκίλφοϊλ εξέφραζε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες έντονη ανησυχία για όσα συνέβαιναν στην Αθήνα, λέγοντας ότι δεν ένιωθε πως μπορούσε να εμπιστευτεί τους ανθρώπους γύρω της.

Νέοι ισχυρισμοί για οικονομικές υποχρεώσεις

Η Daily Mail επανέρχεται και στο ζήτημα των προσωπικών οικονομικών της πρώην πρέσβειρας. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται, το 2025 η Γκίλφοϊλ φέρεται να απευθύνθηκε σε εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες ζητώντας οικονομική βοήθεια για την αποπληρωμή δανείου που αφορούσε πολυτελές όχημα Mercedes G-Wagon, ύψους περίπου 250.000 δολαρίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι δεν υπήρχε αναφορά στο συγκεκριμένο όχημα στα ομοσπονδιακά έντυπα δήλωσης οικονομικών συμφερόντων που είχε υποβάλει η Γκίλφοϊλ. Αντίθετα, αναφερόταν δάνειο για σκάφος, ύψους μεταξύ 100.000 και 250.000 δολαρίων.

Η Daily Mail συνδέει τις νέες πληροφορίες με προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από πρόσωπο που συνδεόταν με το περιβάλλον του Τραμπ να καλύψει οφειλή ύψους 100.000 δολαρίων προς την American Express, λίγο πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της.

Οι νομικοί της εκπρόσωποι έχουν απορρίψει τους σχετικούς ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Έρευνα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει καταγγελίες που αφορούν τον τρόπο διοίκησης της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ ενδέχεται να οδηγήσει περισσότερα πρόσωπα να καταθέσουν στοιχεία ή μαρτυρίες.

Οι καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο διαχείρισης του προσωπικού, την παρουσία τρίτων προσώπων σε διπλωματικές επαφές και τη χρήση της θέσης της σεKimberly GuilfoyleΚίμπερλι Γκίλφοϊλ ζητήματα που σχετίζονταν με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η ίδια η Γκίλφοϊλ αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε παρατυπία.

Η επίσκεψη Ρούμπιο και η απομόνωση

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, η Γκίλφοϊλ δεν συμμετείχε σε κατ' ιδίαν συνάντηση του Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι είχαν ήδη δημιουργηθεί σοβαρές αποστάσεις μεταξύ της ίδιας και ανώτερων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Άτομα που φέρονται να ήταν παρόντα στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ρούμπιο περιέγραψαν τη στάση του Αμερικανού υπουργού απέναντί της ως ιδιαίτερα ψυχρή.

Η εφημερίδα υποστηρίζει επίσης ότι, λίγο πριν από την αποχώρησή της, η Γκίλφοϊλ προσπαθούσε να διαβεβαιώσει πρόσωπα στην Αθήνα ότι θα πραγματοποιούνταν επίσημη επίσκεψη του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, η ομάδα του Βανς ανέφερε ότι δεν υπήρχε προς ανακοίνωση οποιοδήποτε σχετικό ταξίδι για το 2027.

Η απάντηση της Γκίλφοϊλ

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τοποθετήθηκε δημόσια μέσω της πλατφόρμας X, απορρίπτοντας τις καταγγελίες σε βάρος της.

Υποστήριξε ότι πρόκειται για «ψευδείς κατηγορίες» και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και το όνομά της.

Όπως ανέφερε, η ολοκλήρωση της θητείας της ως πρέσβειρας δεν αλλάζει τη στήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα «America First».

Οι νομικοί της σύμβουλοι εξακολουθούν να απορρίπτουν τις κατηγορίες περί παρατυπιών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί των νέων ισχυρισμών που δημοσιοποίησε η Daily Mail.