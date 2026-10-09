Θάνατος Μαζωνάκη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των προφυλακισμένων γιατρών

Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Αναλυτικότερα, ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία διάταξη της Αρχής με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε κατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι κοντά στο ιατρείο τους, ενώ παράλληλα διερευνά τέσσερα ακόμα αδικήματα.

Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης έστειλε έγγραφο τόσο στο Κτηματολόγιο, για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομα τους. Τυχόν ευρήματα και από αυτές τις διαδικασίες εισέρχονται στο καθεστώς της δέσμευσης.

Ακόμη, ενώ η κύρια ανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Αρχή ερευνά και τέσσερα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο και ειδικότερα, τα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίησης τους ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ