Έκρηξη στον Κολωνό: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από τηλεφώνημα πολίτη στην Άμεση Δράση για ύποπτη σακούλα που φέρεται να περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Αστυνομικοί του τοπικού τμήματος μετέβησαν στο σημείο για έλεγχο, ενώ, σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, αμέσως μετά την έκρηξη μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή για να αποκλείσουν τον χώρο και να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες. Παράλληλα, σε άλλο οπτικό υλικό από κατάστημα της περιοχής καταγράφεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, η υπόθεση συνδέεται με δραστηριότητες του κοινού ποινικού δικαίου και ειδικότερα με υποθέσεις ναρκωτικών. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μέσα στη λευκή σακούλα που εντοπίστηκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος αποτελούνταν από πυροκροτητή, τηλεχειριστήριο και εκρηκτική ύλη.

Τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εξεταστεί η κατασκευή και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για παγιδευμένο δέμα με στόχο συγκεκριμένο παραλήπτη ή αν κάποιος άφησε τη σακούλα στο σημείο για να την ξεφορτωθεί και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Τα δύο σενάρια

Το πρώτο σενάριο θέλει τη σακούλα να έχει τοποθετηθεί σκόπιμα στο κλιμακοστάσιο ώστε να παραληφθεί από συγκεκριμένο πρόσωπο και να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός εις βάρος του. Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά άτομο που επιχείρησε να εγκαταλείψει το περιεχόμενο της σακούλας, αφήνοντάς την στο σημείο προτού αποχωρήσει.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και γι' αυτό την υπόθεση ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Δίωξης Ναρκωτικών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι έρευνες έχουν στραφεί προς τον ποινικό χώρο, επισημαίνοντας ότι το αντικείμενο έμοιαζε με έτοιμο δέμα προς παράδοση. Όπως ανέφερε, η σακούλα ήταν επιμελώς κρυμμένη στο κλιμακοστάσιο και δεν βρισκόταν σε εμφανές σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στις Αρχές ο πολίτης που ενημέρωσε την αστυνομία, είχε ανοίξει τη σακούλα και είχε διαπιστώσει την ύπαρξη ζυγαριάς ακριβείας και ναρκωτικών, κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα.

Χρυσοχοΐδης: «Δεν συνδέεται με τρομοκρατία»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν συνδέεται με τρομοκρατία αλλά με εγκληματική δραστηριότητα του κοινού ποινικού δικαίου. Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα και συλλήψεις, τονίζοντας πως οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά και εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00. Μετά την καταγγελία για διακίνηση ναρκωτικών, αστυνομικοί έφθασαν στην πολυκατοικία της οδού Πλάτωνος και εντόπισαν τη σακούλα στο κλιμακοστάσιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός ενεργοποιήθηκε όταν ένας υπαστυνόμος πάτησε άθελά του το κουμπί που βρισκόταν πάνω σε αυτόν.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών, ενώ πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ περισυνέλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού και πραγματοποίησαν ελέγχους στην πολυκατοικία χωρίς να εντοπίσουν άλλο ύποπτο αντικείμενο.

Ο σοβαρότερα τραυματισμένος αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του, και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι δύο πολίτες που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό», όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Πηγή: ΕΡΤ