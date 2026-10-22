Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας - Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ελλάδα και Αίγυπτος απορρίπτουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Συνομιλίες για επέκταση της ΑΟΖ
Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών επανέλαβαν τη θέση τους υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ του 2020.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ «οι δύο Υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».
Oι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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