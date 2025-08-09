Σε ύφεση η φωτιά στην Ανατολική Αττική: Μεγάλη καταστροφή, ένας νεκρός και καμένα σπίτια

Σε ύφεση βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου οι πυρκαγιές σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική.

Ωστόσο, η κατάσταση ακόμα παραμένει δύσκολη και γι' αυτό οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες, ενώ ισχυρές είναι και οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν.

Δύσκολη ήταν η νύχτα στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα. Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές Αρχές χθες απεγκλώβισαν πάνω από 300 άτομα από τα σημεία όπου πέρασε η φωτιά.

