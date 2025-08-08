Ελλάδα: Πύρινη κόλαση από την Κερατέα έως την Ανάβυσσο – Τραγωδία με νεκρό ηλικιωμένο

Τραγική εξέλιξη στο πύρινο μέτωπο της Κερατέας, με τον εντοπισμό ενός νεκρού ηλικιωμένου, μέσα στο σπίτι του, από τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Εκτός ελέγχου η φωτιά που καίει στην Κερατέα, η οποία ξέσπασε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα, ενώ καταγράφονται ήδη σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Η μάχη των πυροσβεστών είναι τιτάνια, με την πύρινη λαίλαπα, έχουν όμως απέναντί τους τους θυελλώδεις ανέμους, που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών, ενώ στη μάχη και η αστυνομία με επιχειρήσεις απομάκρυνσης ηλικιωμένων -κυρίως- κατοίκων προς ασφαλή σημεία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, δήλωσε ότι χρειάστηκε να εκδοθούν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής προς ασφαλή κατεύθυνση.

Μάλιστα εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112, προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Παραλιακής Οδού Σουνίου προς Σούνιο.

Πιο συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε αρχικά στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, αλλά πλέον έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, την ώρα που σταματούσαν οι εναέριες επιχειρήσεις: «Eνισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Kερατέας Αττικής και επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο “Όλυμπος”. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 A/Φ και 15 E/Π εκ των οποίων τα δύο για συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής».

Παράλληλα, επιχειρούν ασταμάτητα και εναέρια μέσα με 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και μηχανήματα έργου.

Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη στον οικισμό Άρι, καθώς έχει περάσει μέσα από σπίτια, με τον οικισμό να καίγεται από άκρη σε άκρη και από την πλευρά που είναι η ρεματιά προς τη Δροσιά και από την πίσω πλευρά από το Μανούτσο. Η φωτιά έχει κόψει εντελώς τον δρόμο και έχει περάσει μέσα από χωράφια, παίρνοντας μεγάλες διαστάσεις.

Η πορεία της από εκεί που έδειχνε να είχε μια σχετικά έρπουσα εξέλιξη, ανέπτυξε μια τεράστια δυναμική και πέρασε με μεγάλη ταχύτητα προς τον οικισμό Δροσιά.

Οι πιλότοι προσπαθούν να ρίξουν με ακρίβεια, με «χειρουργικές κινήσεις» πάνω στις εστίες που καίνε ακριβώς δίπλα σε σπίτια και σε δέντρα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 και 8 μποφόρ με ριπές που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων μαζί με τους πυκνούς καπνούς που μειώνουν την ορατότητα.

Η φωτιά κινήθηκε νότια από το Μανούτσο προς τη Δροσιά και πλέον έχει μπει σε πευκόφυτο, ενώ οι άνεμοι σπρώχνουν την πυρκαγιά προς την περιοχή της Αναβύσσου. Αν η φωτιά δεν περιοριστεί, θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση.

Στην Κερατέα βρίσκονται και 80 αστυνομικοί με 40 οχήματα προκειμένου να συνδράμουν σε εκκενώσεις περιοχών. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρύνει 10 ηλικιωμένους.

Το 112 ήχησε, στέλνοντας μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Δροσιά να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του Συντονιστικού Σώματος αναφέρει ότι η βλάστηση είναι ανάμεικτη, δηλαδή χαμηλή βλάστηση και πεύκα, ενώ η περιοχή είναι κατοικημένη.

Απανωτά μηνύματα από το 112

Συγχρόνως νέο μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του οικισμού Χάρβαλου Κερατέας προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Μήνυμα του 112 εστάλη και για τις περιοχές Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι και Συντερίνα προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα η Αττική είναι σε κόκκινο συναγερμό, καθώς υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Σημειώνεται πως το ΚΑΠΗ Αναβύσσου είναι ανοιχτό για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

