Τριμερές σχήμα συνεργασίας με συμμετοχή Κύπρου συζήτησαν Γεραπετρίτης-Al-Shaibani

Tη βούλησή τους να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των ΗE στη Νέα Υόρκη, εξέφρασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Συρίας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, Λάνας Ζωχιού, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο μεταβατικός Υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Asaad Al-Shaibani, κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προάγουν την περιφερειακή συνεργασία με την καθιέρωση τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη».

Οι δύο αξιωματούχοι, αναφέρεται, σημείωσαν ότι η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με απώτερο στόχο την αναβάθμισή τους, σε μια εύθραυστη γεωπολιτικά συγκυρία, δεδομένων των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης την παροχή εκ μέρους της ελληνικής πλευράς τεχνογνωσίας για την οικοδόμηση θεσμών και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης με τη σύσταση τεχνικών επιτροπών, προστίθεται.

«Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα παγίως στηρίζει την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και επανέλαβε την αναγκαιότητα τήρησης των δεσμεύσεων από την πλευρά της μεταβατικής συριακής διοίκησης για μία συμπεριληπτική διακυβέρνηση, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, από την οποία δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί καμία εθνοτική και θρησκευτική κοινότητα», σύμφωνα με την δήλωση της κ. Ζωχιού.

Επιπλέον, αναφέρεται, «επανέλαβε το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και την κρισιμότητα διατήρησης ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης και του Πατριαρχείου Αντιοχείας, ως θεσμού που προστατεύει και προωθεί τις σχέσεις της Δαμασκού με το Ελληνορθόδοξο και εν γένει Χριστιανικό ποίμνιο στη Συρία». Επεσήμανε, επίσης, τη σημασία προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και δη, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών κρατών, σημειώνεται.

ΚΥΠΕ