Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη- Με κεντρικό σύνθημα «Δικαιοσύνη»

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Σύνταγμα στην Αθήνα για τα Τέμπη έπειτα από σχετικό κάλεσμα της Προέδρου του συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Με κεντρικό σύνθημα «Δικαιοσύνη» πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη.

Η κ. Καρυστιανού σε δήλωσή της στα μέσα ενημέρωσης πριν την έναρξη των ομιλιών τόνισε ότι συγκεντρώθηκαν σήμερα« σε πλατείες παντού σε όλο τον κόσμο για να φωνάξουμε ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται για πάντα ότι δεν μπορούν να παίζουνε με το μυαλό με την ψυχή μας, με τη μνήμη των παιδιών μας». Όπως είπε « η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται σε κάθε έγκλημα, σε κάθε άνθρωπο που έχει αδικηθεί. Αυτός είναι ο προορισμός της. Γι' αυτό δημιουργήθηκε».

Ακολούθησαν ομιλίες από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, ενώ τηρήθηκαν 57 δευτερόλεπτα σιγής στη μνήμη των θυμάτων κι ακολούθησε και προσκλητήριο νεκρών.

Λίγα λεπτά αφού ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος όταν ομάδα ατόμων έριξε βόμβες μολότοφ με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

ΚΥΠΕ