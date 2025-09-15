Μητσοτάκης: Όποιος απειλεί χώρες της Ευρώπης με πόλεμο δεν έχει θέση στο SAFE

Μήνυμα ότι χώρες που απειλούν με πόλεμο χώρες της Ευρώπης, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα SAFE, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Αθήνα στηρίζει έμπρακτα το εγχείρημα και υπογράμμισε την ανάγκη για κοινό χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, αναφερόμενος ιδιαίτερα στα αντιπυραυλικά συστήματα.

«Η δική μας θέση είναι ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο χώρες της Ένωσης», είπε ο κ. Μητσοτάκης, «δείχνοντας» χωρίς να αναφέρεται ρητά, προς την Τουρκία και πρόσθεσε: «Είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει σεβασμό των αρχών της», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υπήρξε μια μακρά περίοδος ηρεμίας, ωστόσο το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στις αφίξεις στην Κρήτη, κάτι «που επαναβεβαιώνει τη σημασία της ευρωπαϊκής προστασίας των συνόρων. Η Ε.Ε. πρέπει να παρέχει κάθε στήριξη στα κράτη πρώτης γραμμής».

Στις δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι με τον Αντόνιο Κόστα συζήτησαν και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για εκεχειρία. «Είμαστε ανήσυχοι μετά την ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και αυτό το υπογράμμισα στον Εμίρη του κράτους. Τόνισα ότι πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση στη Γάζα. Η Ελλάδα προσφέρει εδώ και καιρό σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια και μέσω ρίψεων ανθρωπιστικού υλικού», υπογράμμισε

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ξεκίνησε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την υποδοχή, και είπε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη για την ΕΕ γιατί οι θεσμοί της Ένωσης «πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες, και οι ηγέτες και οι λαοί έχουν σημασία».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασε την ανάγκη ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράμμισε ότι χρειάζονται όλοι να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. «Όταν μιλάμε για ασφάλεια το πρώτο που έρχεται στο νου είναι τα ανατολικά σύνορα και η απειλή της Ρωσίας. Όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε κι άλλα σύνορα που πρέπει να προστατεύονται, από Κύπρο μέχρι Φινλανδία και από την Πορτογαλία μέχρι τη Ρουμανία. Πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων μας ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση και οι διακινητές, και πρέπει να έχουμε ισχυρότερη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική», τόνισε και πρόσθεσε ότι συμφωνεί με τον κ. Μητσοτάκη για την ανάγκη κοινής χρηματοδότησης για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση, είναι η γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή προκαλούν δυσκολία στην Ευρώπη ως προς την σταθερότητα και τις μεταναστευτικές ροές, και πρέπει να ασχοληθούμε με την περιοχή», τόνισε ο κ. Κόστα.

ΚΥΠΕ