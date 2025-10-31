Ελλάδα: Ο τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη είχε κρύψει εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ

Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τηλεοπτικό σεφ, με πολυετή τηλεοπτική καριέρα και διεθνείς διακρίσεις, λόγω οφειλών προς το Δημόσιο. Ο 58χρονος κατηγορείται πως σε τρία χρόνια απέκρυψε εισοδήματα 1.341.000 ευρώ ενώ δεν απέδωσε και φόρους 375.000 ευρώ.

Το πρωί της Παρασκευής (31/10), ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δεν ρυθμίσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεφ που είναι και ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο το εμπόριο τροφίμων, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από τα όργανα φορολογικής διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα, που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ ενώ κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε τον φόρο προστιθέμενης αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.

Με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχτηκε η σύλληψη του σεφ καθώς εκρεμμούσαν σε βάρος του δυο εντάλματα σύλληψης.

protothema.gr