Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Ελλάδα: Ο τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη είχε κρύψει εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο σεφ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης - Δεν είχε αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους 350.000 ευρώ.

Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τηλεοπτικό σεφ, με πολυετή τηλεοπτική καριέρα και διεθνείς διακρίσεις, λόγω οφειλών προς το Δημόσιο. Ο 58χρονος κατηγορείται πως σε τρία χρόνια απέκρυψε εισοδήματα 1.341.000 ευρώ ενώ δεν απέδωσε και φόρους 375.000 ευρώ.

Το πρωί της Παρασκευής (31/10), ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δεν ρυθμίσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεφ που είναι και ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο το εμπόριο τροφίμων, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από τα όργανα φορολογικής διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα, που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ ενώ κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε τον φόρο προστιθέμενης αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.

Με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχτηκε η σύλληψη του σεφ καθώς εκρεμμούσαν σε βάρος του δυο εντάλματα σύλληψης.

protothema.gr

Tags

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα