Ντελίβερι ναρκωτικών με BMW, κρυψώνα κοκαΐνης σε ιερά, διακίνηση μεταναστών -Πώς δρούσε το κύκλωμα με τους ιερείς παλαιοημερολογίτες

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι «ράμπο» της Δίωξης Ναρκωτικών, εξάρθρωσαν ακόμα μία εγκληματική οργάνωση η οποία διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη, με βασικά μέλη δύο ιερείς.

Μάλιστα βασικό μέλος του κυκλώματος φέρεται και τρίτος ιερέας που είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής για διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Οι δύο συλληφθέντες ιερείς κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, το νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις και κατά περίπτωση για είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και τον κώδικα μετανάστευσης.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησαν συνολικά σε 8 συλλήψεις.

Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από δύο επιχειρησιακούς βραχίονες.

Ο πρώτος επιχειρησιακός βραχίωνας

Στον πρώτο, η δράση του οποίου φέρεται να κράτησε τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις μήνες, φερόμενη αρχηγός ήταν η 52χρονη με μέλη τον 42χρονο Αλβανό, τους δύο ιερείς και τον τρίτο έγκλειστο ιερέα.

Οι κατηγορούμενοι επικεντρώνονταν στην προμήθεια, αποθήκευση και νόθευση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Οι ρόλοι

Η φερόμενη αρχηγός, η οποία χαρακτηρίζεται ιθύνων νους, φρόντιζε να αποθηκεύονται τα ναρκωτικά με ασφάλεια σε λεγόμενη «καβάτζα» , μέχρι την διακίνηση τους.

Ήταν ο άνθρωπος που στρατολογούσε νέα μέλη και παράλληλα έδινε τις οδηγίες και για την διακίνηση και μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Δεξί χέρι της φερόμενης αρχηγού ήταν ο 42χρονος Αλβανός, ο οποίος αποτελούσε και συνδετικό κρίκο του 1ου επιχειρησιακού βραχίονα με τα μέλη του 2ου.

Οι δυο ιερείς, φέρονται να ήταν άμεσοι συνεργοί της 52χρονος φερόμενης αρχηγού. Βάσει των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν, φέρονται να είχαν τον ρόλο του «μεταφορέα». Παράλληλα ήταν υπεύθυνοι για την αποθήκευση και την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων της κοκαΐνης και της ακατέργαστης κάνναβης.

Είναι εντυπωσιακό ότι από την έρευνα των στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι κάποιες φορές αποθήκευαν έκρυβαν τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό Αγ. Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου-Αγ. Πάντες Ιατροί - Αγ. Παΐσιος, στην οδό Λιοσίων.

Εκμεταλλευόμενοι μάλιστα την ιδιότητα που είχαν ως ιερείς, η παράνομη δράση τους είχε επεκταθεί και στην διακίνηση και μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Τις εντολές φέρονται να τις έπαιρναν από την 52χρονη και τον 42χρονο Αλβανό.

Ο ιερέας που έκανε το delivery των ναρκωτικών με την BMW

Από τις παρακολουθήσεις των Αστυνομικών της Δίωξης, ταυτοποιήθηκαν περιπτώσεις αγοραπωλησιών. Μάλιστα ο 40χρονος φέρεται να πήγαινε στα επίμαχα ραντεβού με τους «πελάτες» με μία πολυτελή BMW.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στις 28 Αυγούστου 2025, όπου επιβαίνοντας στο εν λόγω όχημα πούλησε σε «πελάτη» τρία κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με την κωδική ονομασία «φανουρόπ τες».

Η σύλληψη του μάλιστα έγινε στο νησί της Ρόδου. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη 2.188 γραμμαρίων, την οποία θα παρέδιδε σε 46χρονο Αλβανό, οδηγό, κάτοικο της Ρόδου.

Η παράδοση των ναρκωτικών δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς παρενέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και προχώρησαν στην σύλληψη τους.

Σύλληψη του 3ου εμπλεκόμενου ιερέα

Ο 52χρονος ιερέας, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου, για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Συγκεκριμένα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, εντοπίστηκε στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κάλχα- Σιδεράδων, στη Ροδόπη, από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών, να μεταφέρει με αυτοκίνητο 6 παράτυπους μετανάστες, που είχαν μπει παράνομα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φερόμενη αρχηγός της οργάνωσης, μαζί με το «δεξί» της χέρι, λειτουργούσαν ως προπομποί, ωστόσο δεν είχε καταστεί δυνατή η σύλληψη τους.

Ο τιμοκατάλογος

Η διακίνηση των ναρκωτικών γινόταν σε διάφορα μέρη της χώρας.

Μάλιστα φέρονται να είχαν ορίσει και σχετικό τιμοκατάλογο, με το ένα κιλό κοκαΐνης να ανέρχεται σε 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης σε 2.500 ευρώ.

Ο δεύτερος επιχειρησιακός βραχίωνας

Τον δεύτερο επιχειρησιακό βραχίονα φέρεται να διηύθυνε ένας 50χρονος Αλβανός, ενώ μέλη ήταν ο 42χρονος Αλβανός στενός συνεργάτης της φερόμενης αρχηγού του 1ου επιχειρησιακού βραχίονα και ένας 33χρονος ιδιωτικός υπάλληλος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, καλλιεργούσαν και συντηρούσαν φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στην περιοχή του Ρεγκινίου στη Φθιώτιδα.

Ο 50χρονος Αλβανός κατηγορείται ότι παρείχε τα χρήματα για τις ανάγκες της οργάνωσης και έβρισκε τα κατάλληλα σημεία για τις φυτείες.

Από την πλευρά του ο 42χρονος Αλβανός φέρεται να πήγαινε στα μέλη που ήταν μέσα στη φυτεία όλα τα εφόδια που τους ήταν απαραίτητα ενώ μετέφερε και της ποσότητες μετά την συγκομιδή τους.

Η σύλληψη του 33χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου ήταν επεισοδιακή. Ο ίδιος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7/11, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών στο Γαλάτσι. Όταν επιχείρησαν να τον ελέγξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Άρχισε να σπρώχνει με τα χέρια του και να κλωτσάει τους αστυνομικούς χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει αφού τελικά βρέθηκε με χειροπέδες.

