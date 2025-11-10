Σε κλοιό κακοκαιρίας η Ελλάδα: Καμπανάκι για μεγάλα ύψη βροχής σε Άρτα, Ιόνιο, Λακωνία - Δείτε χάρτες και βίντεο

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται και σήμερα, Δευτέρα (10/11/25) η χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν πολλές περιοχές, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, κυρίως στη στη Δυτική Ελλάδα.

Τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες έχουν δεχθεί Μεγαλόπολη, Βόνιτσα, Πρέβεζα, Κέρκυρα, αλλά και Μεσσηνία, με σπίτια, δρόμους και υπόγεια να έχουν πλημμυρίσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος Μορέα στο ύψος των Παραδείσιων, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πληρώματα της Τροχαίας, ενώ ορισμένα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά.

Την ίδια ώρα, με απόφαση του δημάρχου Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, συνιστά προσοχή για το επόμενο 24ωρο, τονίζοντας πως στο «μάτι» της κακοκαιρίας θα βρεθούν δυτικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής σε Κέρκυρα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, τα νησιά του Ιονίου και τη Λακωνία.

Από την Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Κολυδάς συνιστά προσοχή στην Καβάλα, την Ξάνθη, την Ροδόπη, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Προβλήματα σε Βόνιτσα και Πρέβεζα

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Στην Πρέβεζα και στην Βόνιτσα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Αντλήσεις υδάτων έγιναν επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr στην περιοχή Κορυτσάς με Τσαμαδού, πίσω από τα Γυμνάσια στον Φόρο ο δρόμος είχε αποκλειστεί λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων.

Υπόγεια πλημμύρισαν ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη από τις τοπικές αρχές. Οι πολίτες καλούνταν όλο το βράδυ να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και στην Παλαιά Φιλιππιάδα, όπου πλημμύρισε ο κεντρικός δρόμος, στο ύψος του μνημείου.

Στο σημείο επιχειρούσαν το βράδυ πυροσβεστικό όχημα και μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθούν τα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι και στη Βόνιτσα, με την Πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από χθες τη νύχτα προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα, ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκε βροχόπτωση η οποία συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Ντεπώ, ανατολικά της πόλης. Από τις πτώσεις των δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Κατέρρευσε τοιχίο στην Κέρκυρα – Καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Την ίδια ώρα, ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην πόλη της Κέρκυρας, όταν κατέρρευσε τοιχίο με αποτέλεσμα να καταπλακώσει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό οφείλεται στην έντονη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Τα νερά της βροχής παρέσυραν χώματα και προκάλεσαν την πτώση του τοιχίου ύψους περίπου 2,5 μέτρων, το οποίο διέλυσε κυριολεκτικά το όχημα, με μπλοκ να εισχωρούν μέχρι τη θέση του οδηγού.

Η βροχή συνεχίζεται με μεγάλη ένταση στην Κέρκυρα, ενώ αρκετοί περιφερειακοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Παρότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα μέχρι στιγμής, υπήρξαν παροδικές διακοπές ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες αποκαταστάθηκαν άμεσα.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού του τελευταίου 24ώρου έχουν ήδη επιβαρύνει τα εδάφη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα κατολισθητικά φαινόμενα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη και την Τετάρτη

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν την Τρίτη στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, θα είναι τοπικά ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (12/11)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Πηγή: cnn.gr