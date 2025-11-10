Αρχιεπίσκοπος: Το ΕΚΠΑ προστάτευε το εθνικό φρόνιμα από σχέδια Άγγλων για σπουδές στη Βρετανία

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την έγκριση λειτουργίας παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην Κύπρο, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, συγκεκριμένα, αναφέρει: «Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες και αδικαιολόγητες, κατά τη γνώμη μου, καθυστερήσεις, δόθηκε η σχετική άδεια και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται με παραρτήματά του στην Κύπρο».

Ο Αρχιεπίσκοπος υπογραμμίζει ότι η ικανοποίησή του δεν προκύπτει μόνο από το ότι ο ίδιος είναι απόφοιτος του ΕΚΠΑ: «Η χαρά μου δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι είμαι κι εγώ απόφοιτος του ΕΚΠΑ, αλλά κυρίως από το ότι με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Πανεπιστήμιο αυτό, που για δεκαετίες πολλές δεχόταν τους Κυπρίους απόφοιτους γυμνασίων, χωρίς εξετάσεις, στις διάφορες σχολές του».

Όπως σημειώνει, η στάση αυτή του Πανεπιστημίου είχε ιστορική σημασία: «Αυτό, ιδίως κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, προστάτευσε το εθνικό μας φρόνημα αποτρέποντας τα σχέδια των Άγγλων για σπουδές στα Αγγλικά πανεπιστήμια, οπότε θα αμβλυνόταν και η εθνική αυτοσυνειδησία μας».

Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος εύχεται «κάθε πρόοδο στο ΕΚΠΑ, που είναι και δικό μας Πανεπιστήμιο».