Ηράκλειο: Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους

Πλήθος διαμαρτυρόμενων βρίσκεται έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ δεκάδες αγροτικά οχήματα και τρακτέρ έχουν παραταχθεί και στην παραλιακή λεωφόρο.

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, μετακινήθηκαν μετά την απομάκρυνσή τους από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, οι οποίοι πραγματοποιούν από χθες κινητοποίησεις.

Πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, με μηχανοκίνητη πορεία που είχε στην «κεφαλή» της τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έφτασαν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου, αυτήν την ώρα, αντιπροσωπεία πραγματοποιεί σύσκεψη με τη γραμματέα, Μαρία Κοζυράκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης έχουν τεθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που καθιστούν από δύσκολο έως αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, όπως τονίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

