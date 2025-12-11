Στην Ελλάδα 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα του δότη με την καρκινική μετάλλαξη

Δεκαοχτώ παιδιά σε έντεκα οικογένειες έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, με σπέρμα δότη από τη Δανία που ήταν φορές γενετικής μετάλλαξης με αυξημένο δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχουν ενημερωθεί οι κλινικές οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν τις οικογένειες που έλαβαν το γενετικό υλικό του συγκεκριμένου άνδρα από την Δανία για περαιτέρω έλεγχο.

«Επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα οι μελλοντικοί βιολογικοί απόγονοι του εν λόγω δότη να εμφανίσουν κλινική συμπτωματολογία που να σχετίζεται με το Σύνδρομο Li-Fraumeni, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποφάσισε: Την καθολική απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης γεννητικού υλικού του εν λόγω δότη στο μέλλον και την πραγματοποίηση ενεργειών από τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά με τους λήπτες που έχουν πραγματοποιήσει πλήρεις κύκλους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με γεννητικό υλικό του εν λόγω δότη», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Σημειώνεται ότι ο δότης είχε υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης, στους οποίους δεν προβλέπεται ο έλεγχος για τις συγκεκριμένες σπάνιες κληρονομικές μεταλλάξεις στο εν λόγω γονίδιο», καταλήγει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

