Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στο σπέρμα δότη; - O Δρ Δέλτας εξηγεί (ηχητικό)

Πρόκειται για μια πολύ σπάνια περίπτωση, δήλωσε ο Δρ Κωνσταντίνος Δέλτας, Ερευνητής Μοριακής Γενετικής και πρώην Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι σίγουρο 100% ότι έχει χρησιμοποιηθεί το μεταλλαγμένο σπέρμα, αφού το ποσοστό ήταν περίπου 20%», δηλαδή η μετάλλαξη εντοπίζεται μόνο στο ένα πέμπτο των σπερματοζωαρίων του δότη.

Ο Δρ Δέλτας μίλησε για την υπόθεση της μετάλλαξης σε δότη σπέρματος που προκαλεί καρκίνο, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6, εξηγώντας ότι «παρόλο που είναι μια όντως τραγική και σπάνια περίπτωση, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ανιχνευθεί από τους συνηθισμένους ελέγχους που γίνονται». Όπως ανέφερε, ο δότης ήταν υγιής και «ενδεχομένως να μην ανιχνευόταν στο DNA από αίμα του η μετάλλαξη, αφού φαινόταν να βρίσκεται κυρίως στο σπέρμα και σε πολύ μικρό αριθμό άλλων κυττάρων».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η μετάλλαξη «έγινε μετά που ο δότης δημιουργήθηκε ως έμβρυο, ίσως κατά την πρώιμη εγκυμοσύνη», με αποτέλεσμα «ένα μικρό ποσοστό κυττάρων… μέχρι και 20% στο σπέρμα» να φέρει τη γενετική βλάβη, χωρίς αυτός να εμφανίζει ασθένεια. «Ήταν μια νέα μετάλλαξη», τόνισε.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε σπερματοζωάριο με τη βλάβη, «το παιδί θα έχει σε όλα του τα κύτταρα τη μετάλλαξη αυτή», λόγω του τρόπου με τον οποίο αυτή εμφανίστηκε στο πρώιμο κύτταρο του δότη. Πρόκειται για μετάλλαξη που συνδέεται με το πολύ σπάνιο σύνδρομο Li-Fraumeni, το οποίο αφορά το γονίδιο p53, «τον ‘φρουρό του DNA’».

Για τις μεταλλάξεις γενικότερα, ο Δρ Δέλτας εξήγησε ότι «τις περισσότερες φορές είναι τυχαία γεγονότα… μπορεί να οφείλονται σε λάθος ενός ενζύμου που συνθέτει το DNA», σημειώνοντας πως συνήθως δεν έχουν επιπτώσεις, εκτός αν συμβούν σε κρίσιμο γονίδιο.

Ο ερευνητής χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ, πολύ» σπάνια και πρόσθεσε ότι «επιτράπηκε, δυστυχώς, να χρησιμοποιηθεί το σπέρμα του πάρα πολλές φορές», παρά τους κανονισμούς. Όπως ανέφερε τα Κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησσης, «παραδέχονται και οι ίδιοι ότι παραβίασαν τους κανόνες». Τόνισε δε ότι είναι ένα ατυχές λάθος και η συγκεκριμένη τράπεζα σπέρματος θεωρείται υψηλών προδιαγραφών,

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Δρ Κωνσταντίνου Δέλτα στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά στον Πολίτη 107.6 & 97.6: