Έρχιουρμαν για τριμερή: Επικεντρωθήκαμε στην πολιτική ισότητα, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο μοντέλο λύσης

Στο περιεχόμενο και στα συμπεράσματα των συζητήσεων κατά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναφέρθηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως ανέφερε, η συνάντηση ξεκίνησε με την ανανέωση της στήριξης στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων και ακολούθησε η είσοδος στο κύριο τριμερές σκέλος. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεννόησης, με θεματικές ενότητες διάρκειας είκοσι λεπτών.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης σημείωσε ότι οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες:

1. Τη μεθοδολογία και το πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

2. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που αποτελούν συνέχεια της περιόδου Τατάρ–Χριστοδουλίδη.

3. Τις προτάσεις των δύο πλευρών, με τον κ. Έρχιουρμαν να υπενθυμίζει ότι οι δικές του δέκα προτάσεις επανεξετάστηκαν, ενώ οι προτάσεις του κ. Χριστοδουλίδη «δεν ήταν νέες», με αποτέλεσμα να μην γίνει λεπτομερής συζήτηση πέραν της καταγραφής τους.

Ακολούθως ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε στο θέμα του χαλλουμιού, σημειώνοντας ότι επήλθε ξεκάθαρη συμφωνία για ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχετικού πλαισίου μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Ειδική αναφορά έκανε και στα σημεία διέλευσης, όπου, όπως είπε, καταγράφηκαν σημαντικές εξελίξεις. Στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου συμφωνήθηκε η συνέχιση της λειτουργίας επτά σημείων ελέγχου, ενώ επιπλέον οι διαδικασίες αδειοδότησης και εγγραφής θα γίνονται όχι μόνο εκεί, αλλά και στα οδοφράγματα Αστρομερίτη-Ζώδιας και Δερύνειας, με στόχο τη διευκόλυνση των διελεύσεων. Παράλληλα, συμφωνήθηκε εντατικότερη εργασία στους τομείς της υγείας, του πληθυσμού και της παιδείας.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο στόχος «δεν είναι μόνο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά η ίδια η λύση του Κυπριακού». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην «πολιτική ισότητα», χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο μοντέλο λύσης, με τον όρο πολιτική ισότητα να ερμηνεύεται στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τέθηκε επίσης το ζήτημα των κοινών τομέων κυριαρχίας, όπου οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού.

Σε σχέση με τη μεθοδολογία, ο κ. Έρχιουρμαν εξήγησε ότι το πρώτο σημείο της πρότασής του είναι η πολιτική ισότητα, η οποία περιλαμβάνει και την εκ περιτροπής προεδρία. Όπως είπε, η σημερινή συζήτηση κάλυψε «μόνο το πρώτο μισό» της πολιτικής ισότητας: «Από τη δική μας οπτική, η πρώτη παράγραφος δεν έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, δεν μπορεί να αρχίσει μια συνολική διαπραγμάτευση προτού ικανοποιηθούν και τα τέσσερα σημεία».

Αναφερόμενος στην ενδεχόμενη συνάντηση 5+1, σημείωσε ότι τα σημερινά βήματα αποτελούν μικρές προόδους και δεν επαρκούν για να διαμορφώσουν κατάλληλο πλαίσιο συνολικών διαπραγματεύσεων. «Δεν είναι σωστό να πάμε σε 5+1 χωρίς πιο ολοκληρωμένες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των σημείων διέλευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι καταγράφηκαν πρόοδος σε τρεις βασικούς τομείς, ωστόσο αυτές «δεν αρκούν ακόμη για να μπει το Κυπριακό σε πορεία συνολικής λύσης».

Πηγή: kibrispostasi.com