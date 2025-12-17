Σχεδόν πέντε τόνους κοκαΐνης έκρυβε στο σκάφος του ο «Έλληνας Εσκομπάρ» - Ο ρόλος και η δράση του

Ως μια «πάρα πολύ σημαντική επιτυχία» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης την εξάρθρωση της δράσης του «Έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρου Αγγελόπουλου. Περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης αξίας εκατοντάδων εκατομμυριών ευρώ, είχε κρυμμένους στα αμπάρια του το σκάφος του, που κατάσχέθηκε από τις διωκτικές αρχές.

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών και κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΓΑΔΑ το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) έκανε λόγο για «σημαντικά αποτελέσματα που οφελούν τις κοινωνίες και τις χώρες».

Όπως πρόσθεσε, «θα συνεχίσουμε τον πόλεμο εναντια στους εγκληματίες που συγκρτούν ομάδες που προβαινουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις και συμπεριφορές», σημείωσε και τόνισε ότι «θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες».

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο αρχηγός της οργάνωσης αναλάμβανε στρατολόγηση πληρωμάτων, την επιλογή σκαφών, τον εξοπλισμό τους με ειδικά συστήματα και είχε αναλάβει και την διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας.

Παράλληλα διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές, συντονίζοντας τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγώντας τη μεταφορά και παράδοση του φορτίου του στους παραλήπτες. Ακόμη, είχε τον πλήρη έλεγχο νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η κα Δημογλίδου αναφέρθηκε και σε έναν 71χρονο άμεσο συνεργάτη του αρχηγικού μέλους ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Ο ρόλος του ήταν να έχει επαφές με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Επίσης, ειδική αναφορά έκανε σε άλλους δύο ημεδαπούς, 38 και 43 ετών αντίστοιχα οι οποίοι, όπως σημείωσε, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» δημιουργώντας εταιρείες που αναλάμβαναν τη διάθεση και την προετοιμασία των σκαφών.

Σημειώνεται πως για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας η Ελληνική Αστυνομία συνεργάστηκε με τη DEA της υπηρεσίας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Όπως σημειώθηκε στην συνέντευξη Τύπου η υπόθεση εξελίχθηκε από τον Οκτώβριου του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και διασύνδεση και συνεργασία με ξένες αρχές.

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές, με σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό ωκεανό και προορισμοί εντός της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Επιπλέον, ένας 42χρονος και ένας 61χρονος λειτουργούσαν ομοίως ως αχυράνθρωποι ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους.

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιούσε άτομα με γνώσεις της ναυτικής τέχνης (καπετάνιους, ναύτες κατόχους διπλώματος πηδαλιούχου) ως πλήρωμα στα σκάφη του. Αυτοί έκαναν την παραλαβή, τη μεταφορά και την παράδοση των ναρκωτικών.

Πηγή: cnn.gr