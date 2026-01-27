Πώς έγινε το δυστύχημα με τους Έλληνες στη Ρουμανία - Αμορφη μάζα το βαν, συγκλονίζουν οι εικόνες

Συγκλονισμένη είναι η Ελλάδα από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία με αποτέλεσμα το θάνατο επτά Ελλήνων φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών ακόμα, οι οποίοι ταξίδευαν στη Λιόν για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης (29/1) με τη γαλλική ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ρουμανικά Μέσα, το βανάκι με δέκα επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul και συγκεκριμένα στην περιοχή Timis.

Όπως μετέδωσαν ΜΜΕ της Ρουμανίας, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα ενώ συνολικά ενεπλάκησαν μετά την σύγκρουση του βαν με το βυτιοφόρο και άλλα δύο οχήματα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση επτά Έλληνες οπαδοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν.

Tο βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Συντονισμός ενεργειών Ελλάδας - Ρουμανίας

Τους επτά νεκρούς επιβειβαίωσαν από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Κλιμάκιο της πρεσβείας μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από τη ρουμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα.

Άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν και στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει παράκληση να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό. Βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές και όταν προκύπτει κάτι νέο θα υπάρχει ενημέρωση.

Τα συλλυπητήρια του μετέφερε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε συντονισμό με την κυβέρνηση και τις ρουμανικές Αρχές η ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Σε άμεση επικοινωνία με τις αρχές της Ρουμανίας, την πρεσβεία της Αθήνας στο Βουκουρέστι και τους συναρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, βρίσκεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ μεριμνά ήδη για την περίθαλψη των τραυματιών, αλλά και για τη μεταφορά των σορών στην Ελλάδα, καθώς και για την συνδρομή στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν. Ηδη, άνθρωποι της ΠΑΕ μεταβαίνουν στην περιοχή της τραγωδίας, μαζί με δικηγόρο, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιθανά νομικά ζητήματα, αλλά και για να είναι αποτελεσματικοί για την επίλυση των ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν. Σε λίγη ώρα αναμένεται και δήλωση του Ιβάν Σαββίδη.

Συγκλονίζει το βίντεο του ατυχήματος

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από την σύγκρουση, που δείχνει το βανάκι να πέφτει με σφοδρότητα πάνω στο φορτηγό και στη συνέχεια να διαλύεται στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του βαν επιχείρησε να κάνει προσπέραση, πέφτοντας μετωπικά πάνω στο φορτηγό.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία. Οι δύο εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70.

Το βαν που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Πηγή: cnn.gr