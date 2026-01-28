Σταθερή η κατάσταση των τριών τραυματιών μετά το τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Η κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, κρίνεται σταθερή, όπως δήλωσε στο GOLAZO.ro η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ενώ το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό υπό συνθήκες που διερευνώνται. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ