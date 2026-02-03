Πριν τις 15 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν - Τι ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός

Πριν τις 15 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία, όπως αποκάλυψε, σε συνέντευξή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Δευτέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα και τόνισε ότι Αθήνα και Άγκυρα μπορούν να συνομιλούν χωρίς την ανάγκη επιδιαιτητή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών έχουν υπάρξει σημαντικά κεκτημένα όπως η μείωση παραβιάσεων, η καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό και ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η βασική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και πρόσθεσε ότι όσο η Τουρκία προσθέτει στο «μενού» ζητήματα όπως οι «γκρίζες ζώνες» και η αποστρατικοποίηση, η πρόοδος καθίσταται δύσκολη.

«Το μείζον ζήτημα, η μεγάλη διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνο: αυτή είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το ''μενού'' και άλλα θέματα καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη συγκυρία το θεωρώ δύσκολο», είπε.

«Παρά ταύτα, εγώ κρατώ τη δήλωση του κ. Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία ενδεχομένως μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν», τόνισε και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα είχε κάθε διάθεση να αναπτύξει και περισσότερες πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή. «Θα μπορούσαμε να δούμε το ζήτημα μιας ευρύτερης περιφερειακής διάσκεψης που να εμπλέκει και την Τουρκία. Είμαστε γείτονες, ''καταδικασμένοι'' από τη γεωγραφία να συνυπάρχουμε, και πρέπει σταθερά να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά την επιμονή της Τουρκίας στο casus belli, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «όσο υπάρχει το casus belli, η Τουρκία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και παρά την αμφισβήτηση κάποιων ότι αυτή η στάση μας είχε ουσιαστική αξία, απεδείχθη εκ του αποτελέσματος ότι μπορέσαμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο μας», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τη διαρκούς ισχύος NAVTEX της Τουρκίας και την ανακοίνωση ότι δεν θα επιτρέψει κανενός είδους έρευνα χωρίς συντονισμό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν.

Επανέλαβε, επίσης, ότι η Ελλάδα θέλει να κάνει μία ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. «Νομίζω ότι επαναλαμβάνονται από τις τουρκικές γραφειοκρατίες, μερικές φορές θα έλεγα και λίγο αυτιστικά, πάγιες θέσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι αν ο Πρόεδρος Ερντογάν πραγματικά θέλει να αφήσει αυτό το κεφάλαιο στο παρελθόν και να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο μέλλον, αν υπάρχει αυτή η επιθυμία, τότε εγώ θα ήμουν προφανώς διατεθειμένος να μπω ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση. Αν με ρωτάτε πόσο πιθανό είναι, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό στην παρούσα συγκυρία», τόνισε.

Τέλος, για το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στην Κρήτη ή στα ηπειρωτικά, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα επί αυτής της κυβέρνησης έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο. «Μεγάλωσε η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια και το δικαίωμα επέκτασης ως τα 12 μίλια, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες. Βέβαια, οφείλω να επισημάνω ότι εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα δεν είχε ασκήσει καθόλου αυτό το δικαίωμα. Για πρώτη φορά το κάναμε εμείς στο Ιόνιο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου να ασκηθεί».

Από την άλλη, «πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν είναι ζήτημα που αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ζήτημα αυτό», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ