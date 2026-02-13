Φωτό ντοκουμέντα: Ο Έλληνας σμήναρχος-κατάσκοπος με τους Κινέζους στρατολόγους του στο Σινικό Τείχος

Αποκλειστικές φωτογραφίες από το ταξίδι του Έλληνα σμηνάρχου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου είχε συναντήσει τους «στρατολόγους» του, φέρνει στο φως το iefimerida.gr.

Στις δύο πρώτες φωτογραφίες ο σμήναρχος απεικονίζεται με τον Στίβεν, το άτομο που τον προσέγγισε διαδικτυακά και είχαν τις πρώτες επαφές. Ακολούθησε το ταξίδι στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου είχαν την πρώτη διά ζώσης συνάντηση για να κλείσει η «στρατολόγηση».

Εκεί γνώρισε και τον Γουίλιαμ (στην παρακάτω φωτογραφία), ο οποίος του συστήθηκε ως ανώτερος του Στίβεν.

Η στρατολόγηση του σμηνάρχου

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Κινέζος κατάσκοπος προσέγγισε τον 54χρονο σμήναρχο ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας, λέγοντάς του ότι έμεινε «θαμπωμένος» με το πλούσιο βιογραφικό του.

Η συνάντησή τους έγινε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Έλληνα αξιωματικού στην Κίνα. Αρχικά, ο Κινέζος κατάσκοπος του ζητούσε απλά πράγματα, αλλά ο 54χρονος φέρεται να ενέδωσε πολύ γρήγορα.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 54χρονου

Η σύλληψη του σμηνάρχου έγινε πριν από λίγες ημέρες, προκαλώντας σοκ. Ήταν η κατάληξη μιας πολύμηνης έρευνας, που ξεκίνησε από μια πληροφορία της CIA στα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία τους έδωσε το στίγμα ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος Έλληνας να διαρρέει πληροφορίες σε κινεζικών συμφερόντων άτομο.

Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας διαπίστωσαν ότι η πληροφορία ισχύει και κατέληξαν στον εν λόγω σμήναρχο, ο οποίος ήταν διοικητής της Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι.

Ο στρατιωτικός συνελήφθη επ' αυτοφώρω μέσα στη μονάδα του, την ώρα που προσπαθούσε να στείλει μείζονος σημασίας στοιχεία σε αξιωματούχους άλλης χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, η φωτογράφιση του διαβαθμισμένου υλικού γινόταν απευθείας μέσα από την εφαρμογή, η οποία μετέτρεπε το περιεχόμενο σε κρυπτογραφημένα δεδομένα άλλης μορφής, καθιστώντας το υλικό αναγνώσιμο αποκλειστικά από τον εξουσιοδοτημένο παραλήπτη.

Ο αποδέκτης, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα και διέθετε αντίστοιχο λογισμικό και «κλειδί» αποκρυπτογράφησης, μπορούσε να επαναφέρει τα δεδομένα στην αρχική τους μορφή και να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

