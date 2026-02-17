Βιολάντα: Αυτή είναι η απόφαση της Περιφέρειας για το «σφράγισμα» του εργοστασίου στη Λάρισα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως τραγική συνέπεια τον φριχτό θάνατο των πέντε γυναικών, που εργάζονταν στη βραδινή βάρδια τη στιγμή της πυρκαγιάς.

Την ώρα που ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρίσκεται αντιμέτωπος με το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο και οι εργαζόμενοι προχωρούν σε καταγγελίες «φωτιά», σφραγίστηκε και δεύτερο εργοστάσιο, ενώ ακόμη ένα, το τρίτο ελέγχεται.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο εργοστάσιο Vitafree, που βρίσκεται στο 12χλμ. της Εθνικής Τρικάλων – Λαρίσης, εντοπίστηκε επίσης διαρροή αερίου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στο κλείσιμο της μονάδας, κάνοντας λόγο για «άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας», όπως βλέπετε κι εσείς στο παρακάτω έγγραφο της απόφασης που εξασφάλισε το CNN Greece.

«Δακρύζαμε από την οσμή»

Την ίδια ώρα, για αποπνικτική ατμόσφαιρα και έντονη δυσοσμία πριν την τραγωδία, κάνουν λόγο σε μαρτυρίες τους εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως, ενώ την πόρτα του ανακριτή πέρασε σήμερα ο ιδιοκτήτης της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας, ζητώντας και λαμβάνοντας νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.

Μάλιστα, έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ομάδας εργαζομένων της εταιρείας, σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους.

Όπως κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν την έκρηξη, η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη, που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο, όπου βρίσκονταν οι τουαλέτες.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, υπήρξε σχετική ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από τους υπευθύνους των βαρδιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απάντηση που έλαβαν, ήταν ότι έπρεπε να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση, από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

Μελέτη είχε διαπιστώσει ελλείψεις

Στο μεταξύ, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο γραφείο Μηχανολόγων Μηχανικών είχε καταθέσει προσφορά που αφορούσε δύο κτήρια της βιομηχανικής μονάδας, μεταξύ αυτών και το κτήριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Στη μελέτη που συνόδευε την προσφορά καταγράφονταν σοβαρές επισημάνσεις για ελλείψεις και αποκλίσεις από τη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι αποστάσεις μεταξύ των δεξαμενών δεν συμβάδιζαν με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ στο υφιστάμενο δίκτυο δεν είχαν αποτυπωθεί οι περιμετρικές διαστάσεις, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Παράλληλα, γινόταν λόγος για πίεση άνω του επιτρεπτού ορίου που διερχόταν από τις σωληνώσεις. Στη μελέτη προτεινόταν η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας, λόγω του μεγέθους της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά υπήρχε και στην κατάσταση της υπόγειας σωλήνωσης, η οποία φέρεται να παρουσίαζε έντονη διάβρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τοποθέτησή της είχε γίνει χωρίς την τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας.

Παράλληλα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου αποτυπωνόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις. Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν συμπεριέλαβε τον υπόγειο χώρο στο σχέδιο φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, ωστόσο δεν τον δήλωσε, καθώς, όπως είπε, δεν ήταν σε λειτουργία και θεωρούνταν «χρηστικός» αλλά ανενεργός χώρος.

Πηγή: cnn.gr