Κατεχόμενα: Ελεύθερος υπό όρους ο Ελληνοκύπριος που μάζευε αγρέλια στον Γερόλακκο

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο Ελληνοκύπριος Α.Π, που είχε συλληφθεί από τις κατοχικές αρχές για φερόμενη παραβίαση απαγορευμένης στρατιωτικής ζώνης, όταν μάζευε άγρια σπαράγγια (αγρέλια) κοντά στη νεκρή ζώνη στην περιοχή του Γερόλακκου, και φερόμενη κατοχή 16 κυνηγετικών φυσίγγων στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, η υπόθεση που αφορά την κατηγορία της «παράνομης κατοχής εκρηκτικής ύλης λόγω του εντοπισμού 16 κυνηγετικών φυσίγγων στο αυτοκίνητό του», εκδικάστηκε σήμερα στο «επαρχιακό δικαστήριο λευκωσίας», ενώπιον της δικαστού Ζεχρά Γιακούτ Μπιλγκέτς. Το «δικαστήριο» δεν επέβαλε ποινή φυλάκισης. Αντ’ αυτού, διέταξε τον κατηγορούμενο να υπογράψει εγγυητήριο ύψους ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών και «να διατηρεί την τάξη και την ησυχία για περίοδο πέντε ετών».

Η υπόθεση που αφορά την «παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» θα εκδικαστεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στο «στρατιωτικό δικαστήριο λευκωσίας».

Τι είχε προηγηθεί

Ο άνδρας με τα αρχικά Α. Π. βρισκόταν στη νεκρή ζώνη κοντά στην περιοχή του Γερόλακκου. Γερόλακκου για να μαζέψει άγρια σπαράγγια (αγρέλια), όταν προσέγγισε στρατιωτική ζώνη. Κατά τον έλεγχο στο όχημά του εντοπίστηκαν 16 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» για την «παραβίαση απαγορευμένης ζώνης» και στη συνέχεια ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας», όπου κατηγορήθηκε για παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών.

Κατά τη διαδικασία, «αστυνομικός» ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2026, γύρω στις 16:00, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο όχημα του υπόπτου στην περιοχή του Γερόλακκου, «όπου διαπιστώθηκε η παραβίαση της στρατιωτικής ζώνης». Ο ίδιος ζήτησε την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Ο «εισαγγελέας» Αλί Γεγέν σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το αδίκημα της κρυφής εισόδου σε στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη, ζητώντας την κράτησή του μέχρι τη δίκη.

Αφού εξέτασε τα στοιχεία, ο «δικαστής» Σευκέτ Γκαζί διέταξε την κράτηση του άνδρα για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες.