«Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός»: Αποχωρεί από το ΑΛΜΑ με βαριές καταγγελίες ο Θεόδουλος Παπαβασιλείου - Η ανάρτησή του

Mε μια μακροσκελή και αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Θεόδουλος Παπαβασιλείου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το πολιτικό κίνημα ΑΛΜΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτικό μέλος. Ο κ. Παπαβασιλείου εξαπολύει «πυρά» κατά της ηγεσίας του κινήματος, κάνοντας λόγο για επιλεκτική διαφάνεια, παραβίαση καταστατικών διαδικασιών και συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες.

Οι 6 λόγοι της ρήξης

Ο κ. Παπαβασιλείου αιτιολόγησε την απόφασή του παραθέτοντας έξι συγκεκριμένα σημεία που τον οδήγησαν στην έξοδο, υποστηρίζοντας ότι το κίνημα απέκλινε από τις ιδρυτικές του αρχές. Μεταξύ άλλων, καταγγέλλει:

Διακηρύσσει διαφάνεια και λογοδοσία μόνο όταν πρόκειται να στοχοποιήσει άλλους και ιδιαίτερα το ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ενώ αρνείται ή και παραλείπει να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τις δικές του χορηγίες προγενέστερα και μεταγενέστερα της ίδρυσης του κινήματος. Παραβιάζει συστηματικά ή και επιλεκτικά το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του και παράλληλα παραλείπει να λάβει μέτρα προστασίας της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών απο τις εσωτερικές του διαδικασίες. Προχωρά σε συμφωνίες με πολιτικά πρόσωπα πίσω από κλειστές πόρτες. Καθοδηγεί επιλεκτική λογοκρισία σε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα ή και πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την απόλυση του Επικεφαλη ως Γενικός Ελεγκτής. Απαξίωση και έλλειψη σεβασμού προς τα συνιδρυτικά μέλη. Περιθωριοποιεί όσα μέλη εκφράζουν διαφορετική άποψη ή καλόπιστη κριτική. Η δημοκρατία, η διαφάνεια και η λογοδοσία στην καθημερινότητα δεν μπορούν να είναι επιλεκτικές επιλογές αλλά κοινωνική ανάγκη.

Διαβάστε την ανάρτηση αποχώρησης του:

«Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση»

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαβασιλείου «αποχωρεί με καθαρή συνείδηση, παραμένοντας προσηλωμένος στη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, των αποξενωμένων γονέων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των Ατόμων με Αναπηρία, των πολυτέκνων, των αγωνιστών της ελευθερίας που λαμβάνουν πενιχρό επίδομα αναγνώρισης της προσφοράς τους, όσων κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω επικείμενης εκποίησης και γενικότερα όλων όσων έχουν ανάγκη ουσιαστικής κοινωνικής προστασίας απο ένα κοινωνικό κράτος δικαίου».

Καταλήγοντας, τονίζει ότι «θα στηρίξει κάθε υποψήφιο για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 που θα έχει ένα ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα με στόχο την στήριξη και ευημερία του κάθε πολίτη αλλά και παράλληλα στην θεσμοθέτηση διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς πριν την εκποίηση της πρώτης κατοικίας».