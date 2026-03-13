Υποκλοπές: Ο Ταλ Ντίλιαν «έδειξε» την Ελληνική κυβέρνηση

Μια δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου, αλλάζει πλέον όλα τα δεδομένα στο σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Ο ιδρυτής της Intellexa που εμπορεύεται το PREDATOR, μίλησε το βράδυ της Πέμπτης αποκλειστικά στην εκπομπή MEGA STORIES με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, όπου δέχτηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση.

Στην απάντηση του, ο Ισραηλινός έδειξε την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές για το σκάνδαλο των υποκλοπών καθώς είπε πως η εταιρεία του συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ο Ταλ Ντιλιαν είπε με ποιους συνεργάζεται, κάτι που δεν είχε κάνει ούτε κατά τη διάρκεια της δίκης για τις υποκλοπές. Ο Ντιλιαν είναι ο ένας από τους 4 ιδιώτες που καταδικάστηκε πρωτόδικα για την υπόθεση με ποινή 126 χρόνων και 8 μηνών φυλακή, μαζί με τους Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο και Σάρα Χάμου.

Η Δήλωση

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή MEGA STORIES του απηύθυνε το εξής ερώτημα: «Μπορείτε να μας πείτε ξεκάθαρα ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή με οποιονδήποτε έλληνα αξιωματούχο;».

Ο Ταλ Ντίλιαν απάντησε: «Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελους Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αθωότητα μας με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή.

Διοτι καθ’ ολη τη διάρκεια της δίκης , ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από άλλους, ακόμη και από τους ενάγοντες.

Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων.

Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις Αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν, ακριβώς οπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Διακανονισμού Wassenaar για τον Έλεγχο Εξαγωγών Συμβατικών Όπλων και Αγαθών και Τεχνολογιών Διπλής Χρήσης, της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Διαδικασίας Pall Mall».

news247