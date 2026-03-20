Με 4.000χλμ./ώρα πήγαιναν οι βαλλιστικοί πύραυλοι που κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία

Με μεγάλη ικανοποίηση υποδέχτηκε το Πεντάγωνο την επιχειρησιακή αντίδραση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), όταν χθες το πρωί ενεργοποιήθηκαν τα συστήματά της μετά από συναγερμό για απειλή, με αποτέλεσμα την αναχαίτιση στόχου.

Όπως γνωστοποίησαν πηγές του Πενταγώνου, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Το κάλεσμα

Κατόπιν αυτού του περιστατικού, η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, η οποία ξεκίνησε το 2021 και ενέχει αμυντικό και μόνο χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, όλα άρχισαν πέντε χρόνια πριν, όταν «μας κάλεσε η Σαουδική Αραβία. Το Βασίλειο λοιπόν, μας κάλεσε κι έγινε η υπογραφή αυτή. Αυτό λοιπόν που κάνουμε στο Βασίλειο είναι να προστατεύσουμε κάθε πολίτη της Ε.Ε. και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή μας», όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για την εκτέλεση του έργου της αντιαεροπορικής κάλυψης των εγκαταστάσεων της ARAMCO.

Μάλιστα, η πλευρά της Σαουδικής Αραβίας είχε ζητήσει την επέκταση της κάλυψης μέσω των ελληνικών Patriot μέχρι το 2026, ενώ το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας έγινε νόμος του ελληνικού κράτους τον Ιούλιο του 2024 με τις θετικές ψήφους της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά είχαν ταχθεί το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας και τα υπόλοιπα κόμματα.

Ειδικότερα, η συμφωνία ρύθμιζε και επικαιροποιούσε συνολικότερα τους όρους της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία. Με την συγκεκριμένη σύμβαση κυρώθηκε, και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 26 Ιουλίου 2022.

Όπως αναφερόταν τότε, με την συμφωνία «επιδιώκεται η ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων των συμβαλλόμενων μερών, μέσω στενής στρατιωτικής συνεργασίας και επιβεβαιώνεται ότι η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την προστασία της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας και δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους ή ομάδας κρατών».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε καθαρά αμυντική ενέργεια την κατάρριψη των δύο βαλλιστικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία από την ελληνική Πυροβολαρχία, απορρίπτοντας τα περί εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. «Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια, μια ενέργεια αποτροπής» ανέφερε κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί, αφού έμμεσα αλλά με σαφήνεια προστατεύουν το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Η εκπαίδευση

Με ταχύτητα 4.000χλμ/ώρα πήγαιναν οι βαλλιστικοί πύραυλοι

Στα χρόνια της παρουσίας της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας στο συγκεκριμένο βασίλειο, όπου υπηρετούν έμπειρα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναπτύχθηκε η ικανότητά τους να αντιδρούν ακαριαία σε τυχόν στόλους ή απειλές, γεγονός που δεν παραγνωρίζεται από πλευράς του Πενταγώνου, παρότι η αποστολή τους είναι αμιγώς αμυντική. Τουναντίον, «οι ιρανικοί πύραυλοι που καταρρίφθηκαν από τα ελληνικά Patriot στην Σαουδική Αραβία πήγαιναν τρεις φορές γρηγορότερα από άλλους πυραύλους. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε, μιλάμε για ταχύτητα 4.000 χιλιομέτρων την ώρα!» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αποκαλύπτοντας τόσο τις τεχνολογικές δυνατότητες των Ιρανών, όσο και την επιχειρησιακή δεινότητα των εκεί υπηρετούντων στελεχών που πέτυχαν τους δύο ιρανικούς στόχους με ισάριθμα βλήματα.

Σημειωτέον ότι οι αμυντικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας κορυφώθηκαν στην αποστολή της Πυροβολαρχίας Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ) του αντιαεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς PATRIOT, αφού είχαν προηγηθεί κοινές στρατιωτικές δράσεις, όπως οι συνεκπαιδεύσεις στο πλαίσιο των ασκήσεων «Falcon Eye I» και «Falcon Eye II», η ανταλλαγή επισκέψεων των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, η τοποθέτηση Ακόλουθου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα για πρώτη φορά, καθώς και η επανατοποθέτηση Έλληνα Ακολούθου Άμυνας στο Ριάντ, που σηματοδότησαν την αναβάθμιση των στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Πηγή: protothema.gr