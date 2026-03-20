Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η Αθήνα επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό»

Η Αθήνα επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό και να προχωρήσει σε εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου, εκμεταλλευόμενη το ευαίσθητο κλίμα στην περιοχή, ισχυρίζεται ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σε δηλώσεις του μετά από την προσευχή του Μπαϊραμιού στην Αντιόχεια, ο Γιασάρ Γικουλέρ είπε ότι «στόχος μας είναι η εγκαθίδρυση μιας τάξης βασισμένη στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δικαιοσύνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Αναφερόμενος στο ψευδοκράτος είπε ότι «η προστασία των δικαιωμάτων της τδβκ αποτελεί αναπόσπαστη ευθύνη για την Τουρκία. Ωστόσο, γινόμαστε μάρτυρες των προσπαθειών της Ελλάδας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό και να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου, εκμεταλλευόμενη το ευαίσθητο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή».

Είναι σαφές, συνέχισε, ότι «τέτοια βήματα δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη. Θα ήθελα να δηλώσω συγκεκριμένα ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προκλητικές δηλώσεις των ομολόγων μας, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν καμία βάση».

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ ανέφερε ότι «η Τουρκία διαθέτει την απαραίτητη βούληση και δύναμη για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της τδβκ. Μετά τις απειλές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέκυψαν από πρόσφατες συγκρούσεις, τα στοιχεία της αεροπορικής και αεράμυνάς μας έχουν αναπτυχθεί στην τδβκ για να υποστηρίξουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου και να ενισχύσουν την ικανότητα ταχείας αντίδρασής μας έναντι πιθανών απειλών. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ