Αννίτα Δημητρίου: Η Πρόεδρος της Βουλής συζήτησε με Σχοινά το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Eκτενή συζήτηση στο θέμα του αφθώδους πυρετού που πέραν της Κύπρου ταλανίζει, την Ελλάδα και άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου και ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής κατά τη συζήτηση αντηλλάγησαν και απόψεις για τους τρόπους διαχείρισης του προβλήματος του αφθώδους πυρετού σε ενωσιακό επίπεδο.  

Αναφέρεται ότι ο κ. Σχοινάς ενημέρωσε την κ. Δημητρίου για τις προτεραιότητες του Υπουργείου του, ενώ αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρη τον κ. Σχοινά για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της για την επιτυχή θητεία του και από αυτή τη θέση.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε επίσης στην αδελφική σχέση Κύπρου – Ελλάδος, τονίζοντας ότι αυτή διαπνέει όλο το φάσμα των συνεργασιών των δύο κρατών.

ΚΥΠΕ

