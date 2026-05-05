Στεγαστική ασφυξία στην ΕΕ: Ευρωβουλή και Κομισιόν κινητοποιούν πόρους και πολιτικές για να δώσουν ανάσα στους νέους

Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική για την προσιτή στέγαση και η αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί μετά τη δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για Προσιτή Στέγαση, αποτέλεσαν το αντικείμενο κοινής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Ειδική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την Κρίση Στέγασης στην ΕΕ (HOUS) και την Ομάδα Εργασίας της Κομισιόν για τη Στέγαση.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις Βρυξέλλες, έφερε σε επαφή Ευρωβουλευτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και την προώθηση πολιτικών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη θεματική συζήτηση για τη χρηματοδότηση της στεγαστικής μετάβασης και τον ρόλο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του ζητήματος της στέγασης υψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Ανέφερε ότι η στέγαση συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα και την αξιοπρέπεια των πολιτών, επισημαίνοντας ότι το αυξανόμενο κόστος στέγασης και ενέργειας επιβαρύνει σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Όπως σημείωσε, η κατάσταση αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, εργαζόμενους και οικογένειες, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τα όσα επισημάνθηκαν, η Πρόεδρος αναφέρθηκε στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανάδειξη του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία της Ειδικής Επιτροπής HOUS, αποτέλεσε απάντηση στην αυξανόμενη πίεση που καταγράφεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, με τη συμβολή των κρατών μελών και των τοπικών αρχών, ιδίως μέσω επενδύσεων στην κοινωνική στέγαση και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της πολεοδομίας.

Η κ. Μέτσολα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος σημείωσε πως μπορεί να συμβάλει στη στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων για την ενίσχυση της πρόσβασης σε προσιτή στέγαση.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Ντάν Γιόργκενσεν, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τον τελευταίο χρόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ο κ. Γιόργκενσεν σημείωσε πως παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, νέες προκλήσεις έχουν ανακύψει, μεταξύ των οποίων η πρόσφατη αύξηση των τιμών ενέργειας, η οποία επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος διαβίωσης και εντείνει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στον τομέα της στέγασης.

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση, υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου κατευθύνονται ήδη τουλάχιστον 43 δισ. ευρώ σε επενδύσεις που σχετίζονται με τη στέγαση, ενώ πρόσθεσε ότι νέες δυνατότητες θα προκύψουν στο επόμενο πλαίσιο. Επεσήμανε επίσης ότι η Κομισιόν έχει προσαρμόσει τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις των κρατών μελών στην προσιτή στέγαση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν επαρκεί από μόνη της, επισημαίνοντας τον ρόλο της πανευρωπαϊκής επενδυτικής πλατφόρμας, η οποία, όπως ανέφερε, θα κινητοποιήσει χρηματοπιστωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και διεθνών ιδρυμάτων, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων στην αγορά κατοικίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων, σημειώνοντας ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει εντός του έτους ανάλυση για τη δυναμική των τιμών και τα σχετικά φαινόμενα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη στήριξη των κρατών μελών στη λήψη μέτρων.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι πέραν της χρηματοδότησης απαιτούνται και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την προετοιμασία πακέτου απλοποίησης για τη στέγαση, καθώς και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατασκευή Κατοικιών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, την αντιμετώπιση ελλείψεων εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση της ψηφιοποίησης στον κατασκευαστικό κλάδο.

Πρόσθεσε ότι στους επόμενους μήνες αναμένεται η παρουσίαση της Πράξης για την Προσιτή Στέγαση, η οποία θα περιλαμβάνει κοινά κριτήρια για τον εντοπισμό περιοχών με στεγαστική πίεση, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Αναφερόμενος στους νέους, σημείωσε ότι οι δυσκολίες πρόσβασης σε προσιτή κατοικία επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητά τους να ζήσουν και να εργαστούν σε πόλεις της επιλογής τους. Όπως ανέφερε, η Κομισιόν εξετάζει σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του InvestEU, της πολιτικής συνοχής και του επόμενου προϋπολογισμού, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού εγγυήσεων για τη μείωση των απαιτήσεων προκαταβολής για φοιτητές και νέους εργαζόμενους.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αναπτύσσεται πιλοτικό πρόγραμμα στέγασης στο πλαίσιο του Erasmus+, με στόχο τη στήριξη της κινητικότητας φοιτητών από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Κατά την τοποθέτησή της, η Επιτροπής Ανταγωνισμού, Τερέσα Ριμπέρα αναφέρθηκε στο έργο της Επιτροπής Στέγασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ομάδας Δράσης για τη Στέγαση, επισημαίνοντας ότι έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της σημασίας της στέγασης ως επείγοντος ζητήματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόνισε ότι η προσιτή στέγαση συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών ανησυχιών των Ευρωπαίων πολιτών, σημειώνοντας ότι το θέμα αναδεικνύεται τόσο από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και από την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους της νεολαίας. Πρόσθεσε πως η πρόσβαση σε στέγη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, η διασφάλιση του οποίου συνδέεται άμεσα με τη συνοχή και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Υπογράμμισε ότι η στεγαστική κρίση έχει ευρωπαϊκή διάσταση, απαιτώντας συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ένωσης, κρατών μελών και τοπικών αρχών. Αναφέρθηκε στην ανάγκη όχι μόνο αύξησης της προσφοράς κατοικιών, αλλά και διασφάλισης ότι αυτές είναι αξιοπρεπείς, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές.

Παράλληλα, παρουσίασε τους βασικούς άξονες δράσης της Κομισιόν.

Η κ. Ριμπέρα τόνισε ότι στόχος των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση σε προσιτή στέγαση δεν θα εξαρτάται από το εισόδημα, την ηλικία ή τον τόπο κατοικίας, αλλά θα αποτελεί κοινή πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ένωση.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο των τοπικών αρχών, επισημαίνοντας ότι οι εμπειρίες και τα δεδομένα που παρέχουν είναι κρίσιμα για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών. Κλείνοντας, εξέφρασε την προσδοκία ότι τα συμπεράσματα των συζητήσεων θα συμβάλουν στην ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ