Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα - Χάραξε ανεξίτηλα το όνομά της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, μετά από μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, ενώ τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Η Μαρινέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938, βαπτισμένη ως Κυριακή Παπαδοπούλου. Οι γονείς της κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη. Ήταν το τέταρτο και νεότερο μέλος μιας οικογένειας φτωχής αλλά δεμένης με αρχές, στην οποία πολλά μέλη είχαν έντονη μουσική κλίση.

Από πολύ μικρή ηλικία, έδειξε το ταλέντο της: από τεσσάρων έως πέντε ετών συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή "Παιδική ώρα", ενώ στα δώδεκά της διαφήμιζε τα καταστήματα “Melka” της Θεσσαλονίκης. Στα δεκαεφτά της, ακολούθησε τον θίασο της Μαίρης Λωράνς ως ηθοποιός και έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, συνεργαζόμενη με ανερχόμενους ηθοποιούς όπως οι Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Σόνια Δήμου και Γιάννης Τζαννετάκος.

Η καριέρα της ως τραγουδίστρια ξεκίνησε όταν κάποια βράδια που η βασική τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε, η Μαρινέλλα την αντικατέστησε. Τραγούδησε μεταξύ άλλων το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο και το ισπανικό «Μαλαγκένια», καθιερώνοντας τη θέση της ως βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου 2024 στο κατάμεστο Ηρώδειο. Η συναυλία είχε ξεκινήσει και η Μαρινέλλα ερμήνευε το τρίτο τραγούδι της, «Εγώ κι εσύ», όταν ξαφνικά σωριάστηκε στη σκηνή, προκαλώντας σοκ στους θεατές και σε όλους τους θαυμαστές της.

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της ένα ανεκτίμητο μουσικό έργο, έχοντας χαράξει ανεξίτηλα το όνομά της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το ελληνικό κοινό αποχαιρετά σήμερα τη μεγάλη καλλιτέχνιδα, που συνέδεσε το όνομά της με την πορεία της μουσικής μας τα τελευταία 70 χρόνια.

