Υπό πίεση ο Μητσοτάκης λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια πρόσωπα «καίγονται» – Ο ανασχηματισμός και το «κόσκινο» στα γαλάζια ψηφοδέλτια

Με την ελληνική κυβέρνηση να βρίσκεται υπό πίεση μετά και τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (αλλά και τις πληροφορίες να θέλουν και άλλες να έρχονται), ο ανασχηματισμός βρίσκεται πια κοντά. Αναζητούνται δε πρόσθετες κινήσεις για να αντιμετωπιστεί η σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης.

Στο στρατόπεδο της ΝΔ βάρυνε το κλίμα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και παγωμάρα επικράτησε όταν έγινε γνωστή η είδηση πως «γαλάζια» ονόματα είναι στη νέα δικογραφία. Πρόκειται άλλωστε για μια περίοδο που η ελληνική κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολα θέματα (π.χ. Τέμπη, παρακολουθήσεις), ενώ άγνωστο παραμένει το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία.

Ένα πρώτο σχόλιο υπήρξε χθες από τον Έλληνα κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, που σημείωσε πως «η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη». Δίνοντας ένα στίγμα για το πως θα πορευτεί η κυβέρνηση υπογράμμισε «αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

Από την ελληνική κυβέρνηση τηρούν στάση αναμονής για να δουν τι ακριβώς προβλέπει η δικογραφία που θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Πάντως δεν αναμένεται να υπάρξει μια οριζόντια απόφαση για όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία αλλά η κάθε περίπτωση θα εξεταστεί χωριστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται πως θα υπάρξει ένα ανάλογο «μοντέλο» με πέρυσι το καλοκαίρι, όταν έφτασε η πρώτη δικογραφία. Τότε είχαν παραιτηθεί o Μ. Βορίδης (ήταν υπουργός Μετανάστευσης) αλλά και τρεις υφυπουργοί (οι Τ. Χατζηβασιλείου, Δ. Σταμενίτης και Χ. Μπουκώρος).

Να σημειωθεί εδώ πως πληροφορίες αναφέρουν πως στη δικογραφία υπάρχει αναφορά σε τρία μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και στον υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Ωστόσο μένει να φανεί τι ακριβώς αναφέρεται στην δικογραφία και η κάθε περίπτωση θα κριθεί χωριστά.

Τα σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έχουν πάρει φωτιά, με την συζήτηση πάντως να μην μπορεί να σέρνεται για μεγάλο διάστημα. Για το θέμα αναμένεται να ερωτηθεί σήμερα κατά τη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ωστόσο είναι γνωστό πως οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται

Με δεδομένο πάντως πως είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είναι εύκολο να γίνουν αλλαγές σε μια σειρά από κομβικά υπουργεία. Αμετακίνητοι θεωρούνται μεταξύ άλλων οι υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας και Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης (που είναι άλλωστε πρόεδρος του Eurogroup)

Επομένως υπάρχουν δύο σενάρια είτε να υπάρξουν στοχευμένες αλλαγές ανάλογα με το τι αναφέρεται στη νέα δικογραφία είτε να επιλέγει ένα… ανακάτεμα της τράπουλας με τις αλλαγές να εστιάζουν σε υπουργεία που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας πάντως στο παρελθόν έχει δείξει πως δεν προτιμά στις σαρωτικές αλλαγές αλλά συνήθως επιλέγει χειρουργικού τύπου παρεμβάσεις.

Σενάρια για «ανασχηματισμό» και στο κόμμα

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο οι αλλαγές να επεκταθούν και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε ένα κρίσιμο timing, καθώς έρχεται το γαλάζιο συνέδριο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

«Κλειδί» για τις εξελίξεις είναι το αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πως το όνομα του Κώστα Σκρέκα, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην δικογραφία

Τι θα γίνει με τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια

Από κόσκινο αναμένεται να περάσουν τα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες κάλπες για να αποφευχθούν… εκπλήξεις.

Μάλιστα υπάρχουν εισηγήσεις να μην είναι στα ψηφοδέλτια πρόσωπα, για τα οποία εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Με δεδομένο πάντως πως η κυβέρνηση θέλει να κλείσει σε αυτή τη συγκυρία τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, δεν αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια καθώς προέχει η αντιμετώπιση άλλων θεμάτων.

Βήμα – βήμα η διαδικασία στη Βουλή

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, κάτι που θα γίνει σήμερα ή αύριο. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια είναι η εξής:

Σε όσες περιπτώσεις πρόκειται για μέλη της κυβέρνησης θα ακολουθηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος. Αρχικά θα υπάρξει ανακοίνωση στην Ολομέλεια (πιθανότατα τη Δευτέρα) και στη συνέχεια θα δοθεί πρόσβαση στους βουλευτές στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (στην αίθουσα 168) για να μελετήσουν την δικογραφία (μπορούν να κρατάνε σημειώσεις αλλά όχι να πάρουν αντίγραφο). Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί αν θα υπάρξουν προτάσεις για σύσταση εξεταστικής η προανακριτικής επιτροπής (απαιτούνται 30 ψήφοι για να υποβληθεί το αίτημα). Την τελική απόφαση παίρνει η Ολομέλεια και απαιτούνται τουλάχιστον 151 ψήφοι.

Σε όσες περιπτώσεις η δικογραφία αφορά βουλευτές ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 62 του Συντάγματος. Ειδικότερα θα διαβιβαστεί στον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας και θα ενημερωθούν τα μέλη της επιτροπής, η οποία και θα συνεδριάσει. Η τελική απόφαση για το αν θα υπάρξει άρση ασυλίας θα ληφθεί στην Ολομέλεια σε ειδική συνεδρίαση.

Πηγή: naftemporiki.gr