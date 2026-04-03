Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Εξελίξεις στην Ελλάδα μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και ο υφυπουργός Βαρτζόπουλος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αν και αρχικά όλα έδειχναν πως οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα ανακοινώνονταν τη Μεγάλη Δευτέρα, τελικά από το Μέγαρο Μαξίμου ζητήθηκαν σήμερα το πρωί οι παραιτήσεις των τριών κυβερνητικών μελών.

Εκτός κυβέρνησης οι υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι παραιτήσεις Τσιάρα, Κεφαλογιάννη, Βαρτζόπουλου

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στον πρωθυπουργό, ο οποίος τις έκανε δεκτές.

Το μεσημέρι ο ανασχηματισμός, θα ανακοινωθούν οι αντικαταστάτες

Στις 12:30 ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Σημειώνεται πως μόλις έγινε γνωστό ότι τα ονόματα των τριών πολιτικών βρίσκονται στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η αντικατάστασή τους έμοιαζε μονόδρομος, όπως είχε γίνει και στις περιπτώσεις Βορίδη, Μπουκώρου, Σταμενίτη και Χατζηβασιλείου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1.

Πηγή: iefimerida.gr 

Tags

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα