Ελλάδα - Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο Κώστας Σκρέκας από γραμματέας της ΝΔ

Ο Κώστας Σκρέκας υπέβαλε νωρίτερα στον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Σκρέκας ήταν ο πρώτος που υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κονταδάκης στη θέση Σκρέκα μέχρι το συνέδριο της ΝΔ

Τα καθήκοντα του γραμματέα θα εκτελεί μέχρι το Συνέδριο της ΝΔ (όπου εκλέγεται ο νέος γραμματέας) ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, Στέλιος Κονταδάκης.

Η παραίτηση του κ. Σκρέκα ανακοινώθηκε μαζί με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετά τις παραιτήσεις των Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός αποφάσισε την αντικατάστασή τους από τους Μαργαρίτη Σχοινά και Ευάγγελο Τουρνά, ενώ εκτός κυβέρνησης βρέθηκε και ο Χρήστος Κέλλας, στη θέση του οποίου ανέλαβε καθήκοντα ο Μακάριος Λαζαρίδης.

