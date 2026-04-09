Σκληρή απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ στην Τουρκία για τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Απάντηση στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ σχετικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης δίνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνει, «η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος».

«Στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες», υπογραμμίζει.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ διευκρινίζει ότι η «Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι».

Ξεκαθαρίζει ότι «η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της».

«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές», τονίζει καταλήγοντας.

Τι αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του καταλόγισε στην Ελλάδα ότι «αγνοεί επίμονα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, μη αναγνωρίζοντας τους εκλεγμένους Μουφτήδες της».

Αναφέρει ότι «η πρόσφατη διαδικασία καθορισμού "διορισμένου Μουφτή" στο Διδυμότειχο με το πρόσχημα των "εκλογών", χωρίς διαβούλευση με τους εκπροσώπους και τους θεσμούς της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη, επιχειρείται τώρα και στη Ροδόπη και την Ξάνθη. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας στην επικράτειά της».

«Τονίζουμε ότι ο τερματισμός των καταπιεστικών πρακτικών της Ελλάδας έναντι των ομοεθνών μας θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς μας σχέσεις. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εγκαταλείψουν τον λανθασμένο δρόμο που ακολουθούν επίμονα όσον αφορά την Τουρκική Μειονότητα στη Δυτική Θράκη», προσθέτει και καταλήγει:

«Η Τουρκία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη».

