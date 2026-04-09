Επιστήμη και Τεχνολογία

Πρώτη η Κύπρος στη χρήση κοινωνικών δικτύων από νέους στην ΕΕ

Η Κύπρος κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό χρήσης διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων μεταξύ των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, με 98,25% των νέων να δηλώνουν ότι τα χρησιμοποίησαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat. Το ποσοστό αυτό τοποθετεί την Κύπρο στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 19 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, ακολουθούμενη από την Τσεχία (97,2%), τη Δανία (96,9%) και τη Φινλανδία (96,6%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (80,3%), στη Γερμανία (84,2%) και στο Λουξεμβούργο (84,8%).

Η Eurostat καταγράφει ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων παραμένει υψηλή και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες στην Κύπρο, με το 94,72% των ατόμων 35-44 ετών, το 88,34% των 45-54 ετών, το 77,75% των 55-65 ετών και το 57,70% των 65-74 ετών να χρησιμοποιούν τέτοιες πλατφόρμες.

Αναφορικά με το φύλο, στην Κύπρο η χρήση κοινωνικών δικτύων μεταξύ των νέων 16-29 ετών είναι 98,31% για τους άνδρες και 98,17% για τις γυναίκες. Στην ηλικιακή ομάδα 25-64 ετών, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 89,28% για τους άνδρες και 91,10% για τις γυναίκες.

Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, όπου το 67,3% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησε κοινωνικά δίκτυα το 2025, η χρήση από τους νέους στην Κύπρο ξεπερνά το αντίστοιχο επίπεδο κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες, κατατάσσοντας την τρίτη στη σχετική κατάταξη (86,5% έναντι 98,3%). Τα μικρότερα κενά καταγράφηκαν στη Δανία (7,2 μονάδες, 89,7% έναντι 96,9%) και στη Μάλτα (10,3 μονάδες, 81,6% έναντι 91,9%). Τα μεγαλύτερα κενά σημειώθηκαν στην Κροατία (29,2 μονάδες), στην Αυστρία (28,2 μονάδες) και στην Πολωνία (27,2 μονάδες).

Σημειώνεται ότι ο ορισμός της χρήσης της Eurostat είναι η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, όπως με τη δημιουργία προφίλ χρήστη και η δημοσίευση μηνυμάτων στο Facebook, το Twitter κλπ.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

