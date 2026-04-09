Αντιδράσεις για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους στο Ισραήλ - Διεθνής πρωτοβουλία για παρακολούθηση των βασανιστηρίων

Την αντίθεσή τους στη νέα νομοθεσία της Κνεσέτ για επιβολή «θανατικής ποινής για τρομοκράτες» - για την οποία διατυπώνονται επικρίσεις ότι στοχοθετεί μόνο καταδικασθέντες Παλαιστίνιους - εξέφρασαν τη Μ.Πέμπτη ομιλητές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, με τη συμμετοχή του Πρέσβη Abdallah Attari. Παράλληλα, ανακοινώθηκε διεθνής πρωτοβουλία για την παρακολούθηση βασανιστηρίων και συνθηκών κράτησης Παλαιστινίων κρατουμένων, με συμμετοχή ακαδημαϊκών και τη στήριξη της Πρεσβείας.

Στη συνέντευξη με θέμα «Θανατική ποινή για Παλαιστίνιους: μια ευθεία σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», συμμετείχαν επίσης ο πρώην Υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, Shaddad Attili, ο καθηγητής κοινωνιολογίας και Διευθυντής του Κέντρου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Νίκος Τριμικλινιώτης και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Κουκουμάς.

Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Abdallah Attari, ανέφερε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία του Ισραήλ που αφορά την επιβολή της θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους στα κατεχόμενα εδάφη, προκαλεί «ιδιαίτερη ανησυχία», τονίζοντας πως έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το παλαιστινιακό ζήτημα «έχει παραγκωνιστεί σε μεγάλο βαθμό από το επίκεντρο της διεθνούς προσοχής». Όπως σημείωσε, «η πραγματικότητα παραμένει δραματική», κάνοντας αναφορά στην κατάσταση στη Δυτική Όχθη, όπου «οι εποικισμοί και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις είναι τραγικές», αλλά και στη Γάζα, όπου «η ανθρωπιστική κρίση εντείνεται και η σφαγή συνεχίζεται καθημερινά».

Από την πλευρά του, ο πρώην Υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, Shaddad Attili, έκανε λόγο για μια συνολικότερη πραγματικότητα βίας και παραβιάσεων, δηλώνοντας ότι «έρχομαι από έναν τόπο όπου η γενοκτονία συνεχίζεται ακόμη», «έρχομαι από τη Δυτική Όχθη, όπου η προσάρτηση λαμβάνει χώρα κάθε λεπτό». Αναφερόμενος στη νομοθεσία που ψήφισε το ισραηλινό Κοινοβούλιο, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για ένα απομονωμένο μέτρο, αλλά για ζήτημα που αφορά συνολικά το διεθνές σύστημα, σημειώνοντας πως «δεν πρόκειται για έναν νόμο που αφορά μόνο την Παλαιστίνη. Πρόκειται για το διεθνές δίκαιο, το οποίο οφείλει να ρυθμίζει όλες τις σχέσεις στον κόσμο στον οποίο ζούμε». Επιπρόσθετα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει, καθώς όπως ανέφερε η εν λόγω νομοθεσία «συνιστά παραβίαση των κανόνων που διέπουν όλο τον κόσμο».

Εκτενή νομική ανάλυση παρουσίασε ο καθηγητής κοινωνιολογίας και Διευθυντής του Κέντρου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Νίκος Τριμικλινιώτης, ο οποίος χαρακτήρισε τη νομοθεσία ως «κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρή προσβολή του διεθνούς δικαίου». Όπως είπε, η επιβολή της θανατικής ποινής παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, την αρχή της ισότητας και τις εγγυήσεις δίκαιης δίκης, ιδίως σε ένα σύστημα όπου οι Παλαιστίνιοι δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένη ποινική μεταρρύθμιση. Πρόκειται για νομοθετική έκφανση ενός ήδη εδραιωμένου καθεστώτος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ρύθμιση είναι «φυλετικά στοχευμένη» και δημιουργεί ένα άνισο νομικό καθεστώς, καθώς «οι Ισραηλινοί πολίτες και έποικοι εξαιρούνται ρητά». Παράλληλα, ανέφερε ότι «κάθε θανατική καταδίκη σε ένα τέτοιο σύστημα θα είναι εκ προοιμίου αυθαίρετη και παράνομη», επισημαίνοντας προβλήματα όπως η χρήση στρατιωτικών δικαστηρίων, οι περιορισμένες εγγυήσεις υπεράσπισης και η χρήση μυστικών αποδεικτικών στοιχείων.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι «η διεθνής κοινότητα δεν αρκεί να καταδικάσει, οφείλει να ενεργήσει», τονίζοντας πως οι υποχρεώσεις των κρατών «δεν εξαντλούνται σε δηλώσεις ανησυχίας», αλλά συνιστούν νομική δέσμευση να μη συνδράμουν ή νομιμοποιούν παραβιάσεις, όταν υπάρχουν ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Όπως είπε, απαιτείται άμεση κινητοποίηση για την προστασία των Παλαιστινίων κρατουμένων, με μέτρα όπως «πίεση για κατάργηση της νομοθεσίας, ενεργοποίηση διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας, κυρώσεις και εμπάργκο όπλων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τριμικλινιώτης ανακοίνωσε τη δημιουργία διεθνούς πρωτοβουλίας για την παρακολούθηση βασανιστηρίων και κρατήσεων των Παλαιστινίων, εξηγώντας ότι θα περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς και ειδικούς στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα στοχεύει στη συστηματική καταγραφή και ανάδειξη παραβιάσεων. Όπως ανέφερε, «έχουμε ευθύνη να σταματήσουμε το κακό και να αντισταθούμε σε οποιαδήποτε συμμετοχή ή κάλυψη αυτού του απαράδεκτου καθεστώτος». Τη στήριξή του προς την εν λόγω πρωτοβουλία εξέφρασε και ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης.

Ακολούθως, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Κουκουμάς, χαρακτήρισε την απόφαση της Ισραηλινής Κνεσέτ ως «ευθεία σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Όπως ανέφερε, η νομοθεσία ενισχύει ένα «δυαδικό νομικό σύστημα», στο οποίο οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης υπάγονται σε στρατιωτικό νόμο, ενώ οι Ισραηλινοί έποικοι όχι, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει η έννοια της δίκαιης δίκης σε καθεστώς κατοχής». Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία περίπου 9,5 χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές, «εκ των οποίων χιλιάδες είναι φυλακισμένοι χωρίς δίκη». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ρατσιστική νομοθεσία» που ενισχύει ένα σύστημα «φυλετικής και εθνοτικής ιεράρχησης».

Την ίδια ώρα, ο κ. Κουκουμάς απηύθυνε έκκληση προς την κυπριακή Κυβέρνηση, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ, να καλέσει σε κατάργηση του νόμου αυτού και να θέσει θέμα αναστολής της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ισραήλ.

Κλείνοντας, οι ομιλητές κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει πέρα από δηλώσεις καταδίκης και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, περιλαμβανομένων κυρώσεων και διεθνούς παρέμβασης, ούτως ώστε να μην παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα.

ΚΥΠΕ