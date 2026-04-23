ΝΥΤ: Σε κρυψώνα με γιατρούς ο Χαμενεΐ, λαμβάνει μηνύματα μέσω μοτοσυκλετιστών αγγελιοφόρων - Αναμένεται να του τοποθετηθεί προσθετικό μέλος

Ρομποτικό σύστημα κερδίζει σε αγώνες πινγκ πονγκ

Ρομποτικό σύστημα βασισμένο σε Τεχνητή Νοημοσύνη που ανέπτυξε η Sony AI είναι ικανό να ξεπεράσει σε επιδόσεις καλούς παίκτες πινγκ πονγκ.

Το πινγκ πονγκ είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα για τα ρομπότ, καθώς απαιτεί γρήγορες αντιδράσεις με ελάχιστες καθυστερήσεις στην επεξεργασία, όπως και ακριβή πρόβλεψη της τροχιάς της μπάλας. Σε προηγούμενες έρευνες, ρομποτικά συστήματα προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, αλλά συχνά δοκιμάζονταν απέναντι ακόμα και σε αρχάριους και ερασιτέχνες παίκτες.

Η ερευνητική ομάδα της Sony AI δημιούργησε ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα με την ονομασία Ace που μπορεί να ανταγωνιστεί κορυφαίους παίκτες πινγκ πονγκ. Αποτελείται από ένα σύστημα ανίχνευσης υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιεί ένα δίκτυο καμερών, ένα σύστημα ελέγχου βασισμένο σε Τεχνητή Νοημοσύνη και έναν ρομποτικό βραχίονα υψηλής ταχύτητας με οκτώ αρθρώσεις. Το Ace αξιολογήθηκε σε μια σειρά αγώνων που διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κανόνες του ιαπωνικού επαγγελματικού πρωταθλήματος πινγκ πονγκ. Στους διαγωνιζόμενους συμμετείχαν επτά παίκτες: πέντε παίκτες ελίτ (ο καθένας με πάνω από δέκα χρόνια ενεργού εμπειρίας στο πινγκ πονγκ και μέσο όρο 20 ωρών προπόνησης την εβδομάδα) και δύο επαγγελματίες, οι Μινάμι Άντο και Κακέρου Σόνε, που αγωνίζονται στο ιαπωνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα. Το ρομποτικό σύστημα κέρδισε τρεις από τους πέντε αγώνες εναντίον των παικτών ελίτ, αλλά έχασε και τους δύο αγώνες εναντίον των επαγγελματιών- αν και κέρδισε ένα σετ εναντίον ενός επαγγελματία.

Το ρομποτικό σύστημα επέδειξε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα να χειρίζεται τις περιστροφές, να κερδίζει πόντους με διάφορους τύπους περιστροφών και όχι απλώς με πιο γρήγορα χτυπήματα, καθώς και να αντιδρά γρήγορα σε ασυνήθιστα χτυπήματα. Τα ευρήματα αποτελούν, σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα σημαντικό ορόσημο για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που ανταγωνίζονται τους ανθρώπους σε περίπλοκες, διαδραστικές εργασίες του πραγματικού κόσμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑθλητισμόςΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

