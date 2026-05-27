Ο Timur Turlov παρουσίασε τη μελέτη περίπτωσης της Freedom στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Στάνφορντ

Στις 26 Μαΐου ο Timur Turlov, διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp., της μητρικής εταιρείας της Freedom24, μίλησε ενώπιον των φοιτητών του προγράμματος MBA στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αυτή η ομιλία αποτέλεσε την πρώτη ακαδημαϊκή μελέτη περίπτωσης στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Στάνφορντ (GSB), αφιερωμένη στην εταιρική στρατηγική μιας κεντρασιατικής εταιρείας.

Το εκπαιδευτικό υλικό, που δημοσιεύθηκε από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Στάνφορντ τον Ιούνιο του 2025, καλύπτει τη στρατηγική του ομίλου, το επιχειρηματικό μοντέλο, την εισαγωγή στο Nasdaq, το λανσάρισμα IT-προϊόντων και την οικοδόμηση του εταιρικού οικοσυστήματος. Διδάσκεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Στάνφορντ για τη στρατηγική πλατφορμών και την ηγεσία σε αναδυόμενες αγορές.

Πρότυπο αντιστοίχισης προϊόντος-αγοράς

Τη συνεδρία συντόνισε ο καθηγητής Χάουαρντ Ρόζεν, ο οποίος παρουσίασε τη Freedom Holding ως παράδειγμα για τη μελέτη της αντιστοίχισης προϊόντος-αγοράς. Σημείωσε ότι αυτή η μελέτη περίπτωσης επιτρέπει στους φοιτητές να επεξεργαστούν δείκτες που καθορίζουν εταιρείες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης: τη διαχρονική αξία πελάτη, το κόστος απόκτησης και την αναλογία ημερήσιων προς μηνιαίων ενεργών χρηστών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Turlov μίλησε για το πώς η δομή του ομίλου Freedom βοηθά την εταιρεία να κερδίζει την εμπιστοσύνη νέων πελατών σε διαφορετικά τμήματα, ενώ η τράπεζα λειτουργεί ως άγκυρα που ενισχύει την εμπιστοσύνη στο οικοσύστημα συνολικά. Πρόσθεσε ότι η Freedom επιδιώκει να ηγείται σε όλους τους τομείς που της είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής ρύθμισης. «Αν ήμασταν συντηρητικοί, δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα. Προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε τα όρια, παρότι οι ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται υπό πίεση από τις καινοτομίες μας», είπε ο Turlov.

Το οικοσύστημα ως λειτουργικό μοντέλο

Ο Turlov είπε στο ακροατήριο ότι οι επιμέρους επιχειρήσεις της Freedom δεν θα ήταν ανταγωνιστικές από μόνες τους και ότι ο όμιλος χτίστηκε συνειδητά έτσι ώστε κάθε εταιρεία να ενισχύει τις άλλες.

«Δεν είμαστε απλώς μια εταιρεία holding που κατέχει τα πάντα χωρίς διάκριση. Χτίσαμε συνειδητά τη Freedom ως ένα οικοσύστημα, όπου η ύπαρξη κάθε εταιρείας στο εσωτερικό του έχει νόημα. Το SuperApp μας έδειξε πολύ καθαρά γιατί μαζί είμαστε ανταγωνιστικοί, ενώ ξεχωριστά όχι. Με αυτή την έννοια είναι άσκοπο να μελετά κανείς τις εταιρείες μας μεμονωμένα. Ούτε η τράπεζα ούτε οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να επιβιώσουν και να πετύχουν μεγάλη επιτυχία από μόνες τους», είπε.

Ψηφιακές εξαγωγές και είσοδος στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ

Ο Turlov χαρακτήρισε τη διεθνή επέκταση της Freedom ως μέρος μιας ευρύτερης μετατόπισης στις προσεγγίσεις δημιουργίας αξίας που συντελείται στην οικονομία: τη μετάβαση από τις πρώτες ύλες και τα βιομηχανικά προϊόντα σε υψηλής απόδοσης ψηφιακά προϊόντα. Ο όμιλος είναι εισηγμένος στο Nasdaq και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες, διευρύνοντας την παρουσία του στην Ευρώπη, όπου εκπροσωπείται από την εταιρεία Freedom24 στην Κύπρο και αναπτύσσει ενεργή δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

«Νομίζω ότι οι ιστορίες των τεχνολογικών μας εξαγωγών σίγουρα θα εμφανιστούν. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα στην κλασική αντίληψη της βιομηχανικής ανάπτυξης. Όπως ακριβώς αρχικά όλοι ανταγωνίζονταν στις εξαγωγές πρώτων υλών και μετά στις εξαγωγές βιομηχανικών αγαθών, τώρα όλοι ανταγωνίζονται στις εξαγωγές ψηφιακών προϊόντων. Ακριβώς στη δημιουργία και την αξιοποίηση της «ψηφιακής» τεχνολογίας κρύβεται η υψηλότερη προστιθέμενη αξία», είπε ο Turlov.

Επισήμανε επίσης το επόμενο κύμα γεωγραφικής επέκτασης, παράλληλα με την υφιστάμενη παρουσία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ: ο όμιλος αναπτύσσει ενεργά προϊόν στο Τατζικιστάν και επιδιώκει την απόκτηση άδειας στη Γεωργία.

Όσον αφορά τις πρακτικές πτυχές της εξαγωγής του οικοσυστήματος, ο Turlov προειδοποίησε να μην αντιμετωπίζεται το SuperApp ως μια ενιαία έτοιμη λύση. «Η ιδέα ότι μπορείς να φέρεις ένα “κουτί” με το SuperApp, να το τοποθετήσεις και όλα να αναπτυχθούν από μόνα τους είναι ψευδαίσθηση. Σε κάθε αυτοματοποιημένο σύστημα, όσο καλό κι αν είναι, χρειάζεται πολύ βαθιά υλοποίηση. Πρέπει να ξαναστηθεί η ολοκλήρωση, να προσαρμοστείς σε διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα και αναφορές», είπε. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες του Καζακστάν προσφέρουν μια λειτουργική βάση που μπορεί να προσαρμοστεί, αντί να αναδομηθεί για κάθε αγορά.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο καθηγητής Ρόζεν σημείωσε ότι η περίπτωση της Freedom διδάσκει τους φοιτητές να εντοπίζουν μοναδικές εξειδικευμένες ευκαιρίες σε γνώριμες αγορές. «Δεν έχει σημασία από τι ξεκινάτε, από το πρόβλημα ή από την τεχνολογία, σημασία έχει το πού θα καταλήξετε τελικά», είπε. Η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών του Στάνφορντ αποτελεί ένδειξη του πόσο μακριά έχει προχωρήσει ο όμιλος και σημείο αναφοράς για το επόμενο στάδιο της διεθνούς του ανάπτυξης.