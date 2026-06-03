Έκθεση-σοκ του ΟΗΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ακόμα και ένα «ευχαριστώ» στο ChatGPT κρύβει τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος

Το περιβαλλοντικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) υποτιμάται, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Εθνών για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία (UNU-INWEH), η οποία προειδοποιεί ότι είναι λάθος να μετράται ο αντίκτυπός της μόνο με βάση τις εκπομπές CO2, παραλείποντας την μαζική χρήση νερού και γης από τα κέντρα δεδομένων στα οποία βασίζεται.

Η υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού συμβαίνει κατά τη χρήση της ΤΝ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία τονίζει ότι οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα δεν θα είναι αρκετές για να περιορίσουν τον αυξανόμενο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ΤΝ λόγω της αυξανόμενης χρήσης της και προειδοποιεί ότι, συνήθως, λιγότερες εκπομπές σημαίνουν περισσότερη κατανάλωση νερού και γης.

Η επέκταση της ΤΝ περιλαμβάνει φυσικές υποδομές και αλυσίδες εφοδιασμού, όπως κέντρα δεδομένων, τσιπ, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα ψύξης, άντληση νερού, κατάληψη γης ή κρίσιμων ορυκτών, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων.

«Αυτή η έκθεση δεν αποτελεί επιχείρημα κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενός τεχνολογικού μετασχηματισμού που βελτιώνει τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι μια έκκληση για υπεύθυνη χρήση της και για προληπτική αντιμετώπιση των ακούσιων επιπτώσεών της, ώστε να καταστεί βιώσιμη και δίκαιη», εντός των πλανητικών ορίων, σύμφωνα με τον Διευθυντή του UNU-INWEH, Κάβε Μαντάνι.

Συστηματικά λάθος οι μετρήσεις

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το περιβαλλοντικό κόστος της Τεχνητής Νοημοσύνης μετριέται συστηματικά λανθασμένα, επειδή οι περισσότερες αξιολογήσεις επικεντρώνονται στις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων.

Ωστόσο, κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ή τη λειτουργία ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης φέρει επίσης ένα αποτύπωμα νερού, που προέρχεται από την ψύξη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και ένα εδαφικό αποτύπωμα, που σχετίζεται με τις ενεργειακές υποδομές και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Αυτά τα τρία αποτυπώματα δεν εξελίσσονται απαραίτητα προς την ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η αντικατάσταση του άνθρακα με βιοενέργεια μπορεί να μειώσει, κατά μέσο όρο, το αποτύπωμα άνθρακα της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 70%, αλλά να αυξήσει το αποτύπωμα νερού κατά περισσότερο από 30 φορές και το αποτύπωμα γης κατά 100 φορές.

Το χαμηλό CO2 δεν σημαίνει αυτόματα «χαμηλό νερό» ή «χαμηλή χρήση γης», επιμένουν οι συγγραφείς, υποστηρίζοντας ότι η βιωσιμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης αξιολογείται χρησιμοποιώντας ένα μόνο μέτρο που μπορεί να συγκαλύψει τους περιβαλλοντικούς συμβιβασμούς και να μετατοπίσει τα οικολογικά βάρη σε περιοχές που ήδη υποφέρουν από πίεση στο νερό ή τη γη.

«Αυτό που θα μας εκπλήξει περισσότερο είναι το πόσο συχνά οι επιλογές που φαίνονται πιο φιλικές προς το περιβάλλον από την άποψη του άνθρακα αποδεικνύονται χειρότερες για το νερό ή το έδαφος», δήλωσε η Μίριαμ Άκζελ, κύρια συγγραφέας και ερευνήτρια της έκθεσης.

Δεδομένα που κρούουν τον κώδωνα

Εάν τα κέντρα δεδομένων, η φυσική ''ραχοκοκαλιά'' της Τεχνητής Νοημοσύνης, ήταν χώρα, η εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025, περίπου 448 τεραβατώρες (TWh), θα κατατασσόταν στην 11η θέση μεταξύ των εθνών, περίπου στο ίδιο επίπεδο με τη Γαλλία. Η κατανάλωση της Ισπανίας είναι περίπου 256 TWh ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία της Red Eléctrica.

Μέχρι το 2030, η κατανάλωση αυτή αναμένεται να φτάσει τις 945 TWh, που ισοδυναμεί με το 3% της προβλεπόμενης παγκόσμιας κατανάλωσης για το συγκεκριμένο έτος ή σχεδόν τρεις φορές τη συνδυασμένη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές και της Νιγηρίας, οι οποίες μαζί έχουν περισσότερους από 650 εκατομμύρια κατοίκους.

Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας, οι σχετικές εκπομπές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 400 εκατομμύρια τόνους CO2, ένα ποσοστό παρόμοιο με αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου το 2025.

Η έκταση γης που απαιτείται για την παραγωγή αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπερβαίνει τα 14.000 km², περίπου την έκταση της Βόρειας Ιρλανδίας, και η χρήση νερού θα είναι 9,3 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού, μια ποσότητα που θα καλύψει τις ανάγκες πόσιμου νερού των 8,1 δισεκατομμυρίων κατοίκων της Γης για περίπου 1,6 χρόνια.

Παρόλο που μέρος αυτού του νερού επιστρέφεται, η μεγάλης κλίμακας εξόρυξη που θα συνεπάγεται η εξυπηρέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης «μπορεί να ασκήσει πίεση στους υδροφορείς και τα ποτάμια συστήματα, ειδικά σε άνυδρες περιοχές ή σε περιοχές με έλλειψη υπόγειων υδάτων», αναφέρει η έκθεση.

Το παράδοξο είναι ότι, επί του παρόντος, τα κέντρα δεδομένων βρίσκονται σε αυτό το είδος γης επειδή είναι φθηνότερο, έχει μικρότερο κίνδυνο πλημμύρας και υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δίπλα σε αυτό, ειδικά φωτοβολταϊκών ηλιακών σταθμών.

Συμπερασματικός έλεγχος, αποδοτικότητα και φαινόμενο ανάκαμψης

Επιπλέον, η έκθεση προειδοποιεί ότι η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ενέργεια που απαιτείται για την εκπαίδευση τεράστιων μοντέλων. Εκτιμάται ότι η εκπαίδευση του GPT-3 απαιτούσε 1,3 GWh ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το GPT-4 θα κατανάλωνε μεταξύ 50 και 70 GWh.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση είναι ξεπερασμένη, επειδή μόλις αναπτυχθεί ένα μοντέλο, ο συμπερασμός η συνεχής εκτέλεση του μοντέλου για την απάντηση σε ερωτήματα χρηστών, γίνεται το κύριο ενεργειακό κόστος, αντιπροσωπεύοντας μεταξύ 80% και 90% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ChatGPT εκτιμάται ότι επεξεργάζεται περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ερωτήματα ημερησίως, κάτι που ισοδυναμεί με περίπου 383 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως για ένα μόνο προϊόν.

Κατανάλωση ανά ερώτημα

Η ενέργεια που καταναλώνεται ανά ερώτημα ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την εργασία που εκτελείται, προσθέτει η έκθεση, σημειώνοντας ότι η επιλογή μοντέλου, μήκους μηνύματος, μορφής εξόδου και ανάλυσης επηρεάζουν σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις αποφάσεις είναι αόρατες στον χρήστη και καθορίζονται από τις διαμορφώσεις του προϊόντος.

Έτσι, ενώ ένα τυπικό ερώτημα συνομιλίας καταναλώνει περίπου 200 φορές περισσότερη ενέργεια από μια βασική ταξινόμηση κειμένου, η δημιουργία μιας μόνο εικόνας με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαιτήσει περίπου 1.450 φορές περισσότερη ενέργεια και ένα μόνο σύντομο βίντεο μπορεί να καταναλώσει ηλεκτρική ενέργεια όσο 200.000 ταξινομήσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Η Google επεξεργάζεται περίπου 5 τρισεκατομμύρια αναζητήσεις ετησίως και μια συμβατική αναζήτηση καταναλώνει περίπου 0,3 Wh, ενώ μια γενετική αναζήτηση με ενίσχυση τεχνητής νοημοσύνης καταναλώνει έως και 3 Wh, δέκα φορές περισσότερο.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι ακόμη και η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι χρήστες μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, έτσι ώστε απλώς παύοντας να χρησιμοποιούν ευγενικές εκφράσεις, όπως "παρακαλώ" ή "ευχαριστώ", οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να μειωθούν σημαντικά κάνοντας τις οδηγίες πιο συνοπτικές.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης το αυξανόμενο πρόβλημα της σπατάλης υλικού. Εκτιμάται ότι έως το 2030, η υποδομή τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να παράγει έως και 2,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως, περίπου ισοδύναμο με την απόρριψη 250 Πύργων του Άιφελ ετησίως.

Ιρλανδία και κέντρα δεδομένων

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ιρλανδία περιγράφεται ως ένας από τους κύριους προορισμούς για κέντρα δεδομένων, εν μέρει λόγω της χαμηλής φορολογίας που προσέφερε σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google, η Meta, η Microsoft, η Amazon Web Services ή το Tik Tok.

Επί του παρόντος, τα κέντρα δεδομένων αντιπροσωπεύουν το 21% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που μετράται στην Ιρλανδία, από 5% το 2015, υπερβαίνοντας τη συνδυασμένη κατανάλωση όλων των αστικών νοικοκυριών, και ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναστείλει τις νέες άδειες γύρω από το Δουβλίνο έως το 2028.

Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν η ανάπτυξη των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης ξεπερνά τον ενεργειακό σχεδιασμό και μια προεπισκόπηση του πού οδεύουν άλλες χώρες, σύμφωνα με την έκθεση.

Μεταξύ άλλων συστάσεων, ο ΟΗΕ προτρέπει τις κυβερνήσεις να ενσωματώσουν τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης στον ενεργειακό σχεδιασμό, τη διαχείριση των υδάτων και τον σχεδιασμό χρήσης γης, καθώς και να απαιτήσουν τυποποιημένες αναφορές για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ