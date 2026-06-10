NASA: Ιταλός αστροναύτης θα πιλοτάρει την αποστολή Άρτεμις IIΙ

Ο Ιταλός αστροναύτης Λούκα Παρμιτάνο αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής πιλότου στην αποστολή Άρτεμις III, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει πτήση κοντά στη Γη το 2027, ένα από τα επόμενα κρίσιμα βήματα του αμερικανικού προγράμματος για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη.

Σε δηλώσεις του στο AFP, ο Παρμιτάνο εξέφρασε την επιθυμία να μεταφέρει μια «ιταλική γεύση» στο πλήρωμα, αναφερόμενος στο μενού των διαστημικών αποστολών, όπου έχουν ήδη συμπεριληφθεί στοιχεία διεθνούς κουζίνας, όπως κοτόπουλο από το Τέξας και τορτίγιες για το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, αλλά και ιταλική πραλίνα Nutella που είχε καταγραφεί σε προηγούμενη αποστολή.

«Περιμένω να υπάρχει κάτι ιταλικό στο μενού. Το ιταλικό φαγητό είναι θησαυρός της UNESCO και όλοι το εκτιμούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έμπειρος αστροναύτης

Ο πρώην σμήναρχος της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας εντάχθηκε στο σώμα αστροναυτών της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) το 2009 και έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου συμμετείχε σε σύνθετους διαστημικούς περιπάτους. Σε μία από αυτές τις αποστολές είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό, όταν βλάβη στο σύστημα ψύξης της στολής του προκάλεσε διαρροή νερού μέσα στο κράνος του.

Ως επικεφαλής πιλότος της Άρτεμις III, ο Παρμιτάνο θα συνεργαστεί με τον διοικητή της αποστολής Ράντι Μπρέσνικ, με τους δύο να μοιράζονται τον χειρισμό του διαστημοπλοίου.

«Είμαστε και οι δύο πιλότοι δοκιμών και το διαστημόπλοιο απαιτεί πλήρωμα δύο ατόμων για να πετάξει, επομένως μοιραζόμαστε τις ευθύνες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται τιμή αλλά και ταπεινότητα απέναντι στην πολυπλοκότητα της αποστολής.

Ο Ιταλός αστροναύτης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ευρωπαϊκής συμμετοχής, σημειώνοντας ότι η συνεργασία της NASA με την ESA και την ευρωπαϊκή βιομηχανία διαστήματος ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του προγράμματος.

Πολυεθνικό πλήρωμα

Στο πλήρωμα της αποστολής συμμετέχουν επίσης ο Αφροαμερικανός αστροναύτης Αντρέ Ντάγκλας και ο Φρανκ Ρούμπιο, Αμερικανός με καταγωγή από το Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Παρμιτάνο ανέφερε ότι γνωρίζει τον διοικητή της αποστολής εδώ και χρόνια, ενώ τόνισε πως η συμμετοχή νέων αστροναυτών, όπως ο Ντάγκλας, ενισχύει τη δυναμική της ομάδας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ποικιλομορφία σε ηλικίες και καταγωγές «εμπλουτίζει συνολικά το πλήρωμα».

Πηγή: AFP/ert