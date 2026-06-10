iOS 27 και νέα Siri AI: Όλα όσα μάθαμε από την Apple και τι σημαίνουν για τους χρήστες στην Κύπρο

iOS 27: Η Apple μπαίνει δυναμικά στην εποχή του AI

Η Apple παρουσίασε επίσημα το iOS 27, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα γενιά λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης και μια σημαντικά αναβαθμισμένη Siri. Παρότι οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις έχουν ήδη διατεθεί στους developers, η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για λογισμικό που δεν προορίζεται ακόμη για καθημερινή χρήση.

Οι πρώτες εντυπώσεις δείχνουν ότι το iOS 27 επικεντρώνεται περισσότερο στη βελτιστοποίηση, την απόδοση και τις AI δυνατότητες, παρά σε μεγάλες οπτικές αλλαγές.

Προσοχή στις beta εκδόσεις

Όπως κάθε χρόνο, η Apple διαθέτει αρχικά τη Developer Beta, η οποία απευθύνεται κυρίως σε προγραμματιστές που θέλουν να προσαρμόσουν τις εφαρμογές τους στο νέο λειτουργικό σύστημα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πρώτες beta εκδόσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν προβλήματα συμβατότητας, αυξημένη κατανάλωση μπαταρίας ή δυσλειτουργίες σε εφαρμογές όπως mobile banking και ψηφιακά πορτοφόλια.

Η Public Beta αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι και συνήθως προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη σταθερότητα.

Siri AI: Η μεγάλη πρωταγωνίστρια

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η νέα Siri AI, η οποία αποκτά δυνατότητες που θυμίζουν σύγχρονους AI assistants.

Η Apple υπόσχεται πιο φυσικές συνομιλίες, καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της συσκευής και μεγαλύτερη ενσωμάτωση σε εφαρμογές και καθημερινές εργασίες.

Ωστόσο, οι χρήστες στην Ευρώπη ενδέχεται να μην αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες λόγω κανονιστικών περιορισμών και διαφορετικών πολιτικών διάθεσης.

Apple Intelligence και περιορισμοί στην Ευρώπη

Ένα από τα πιο συζητημένα θέματα είναι το Apple Intelligence, το οποίο δεν είναι πλήρως διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.

Παρότι ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω αλλαγής γλώσσας της συσκευής στα αμερικανικά αγγλικά, οι πλήρεις δυνατότητες εξακολουθούν να απαιτούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις λογαριασμού και δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες.

Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί Ευρωπαίοι χρήστες θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι την επίσημη επέκταση της υπηρεσίας στην περιοχή τους.

AI φωτογραφίες και νέα εργαλεία επεξεργασίας

Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν και οι νέες δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφιών.

Η Apple παρουσιάζει εργαλεία που επιτρέπουν αλλαγές στο κάδρο και τη σύνθεση μιας εικόνας ακόμη και μετά τη λήψη, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει νέο περιεχόμενο όπου χρειάζεται.

Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές εφαρμογές AI που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε smartphone.

Υποστήριξη παλαιότερων iPhone

Ένα από τα δυνατά χαρτιά της Apple παραμένει η μακροχρόνια υποστήριξη συσκευών.

Το iOS 27 θα διατεθεί και σε αρκετά παλαιότερα μοντέλα iPhone, προσφέροντας αναβαθμίσεις ασφαλείας και νέες δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, οι πιο προηγμένες λειτουργίες AI θα παραμείνουν αποκλειστικές για νεότερες συσκευές με ισχυρότερο hardware.

Apple Maps: Νέα δεδομένα και στην Κύπρο

Παράλληλα με το iOS 27, η Apple συνεχίζει να επενδύει στο Apple Maps.

Οχήματα χαρτογράφησης έχουν ήδη εμφανιστεί στην Κύπρο συλλέγοντας δεδομένα για βελτιωμένη απεικόνιση δρόμων, σημείων ενδιαφέροντος και τρισδιάστατων προβολών.

Η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική προσπάθεια της Apple να μειώσει τη διαφορά που εξακολουθεί να τη χωρίζει από το Google Maps σε επίπεδο ακρίβειας και πληρότητας δεδομένων.

Το μέλλον της Apple είναι το AI

Το μήνυμα από την παρουσίαση του iOS 27 ήταν ξεκάθαρο: η Apple τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Η νέα Siri, το Apple Intelligence και οι AI λειτουργίες σε φωτογραφίες, εφαρμογές και καθημερινές εργασίες δείχνουν ότι η επόμενη μεγάλη μάχη στην αγορά των smartphones δεν θα δοθεί στο hardware, αλλά στο λογισμικό και στις έξυπνες υπηρεσίες που το συνοδεύουν.

Οι επόμενοι μήνες μέχρι την τελική κυκλοφορία του iOS 27 αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντες για χρήστες, developers και ολόκληρη τη βιομηχανία τεχνολογίας.