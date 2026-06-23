Το AI αυξάνει το κόστος των smartphones και η Samsung θέλει να φροντίζει τα κατοικίδια με τεχνητή νοημοσύνη

Οι καταναλωτές ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις στις τιμές των smartphones, καθώς το κόστος βασικών εξαρτημάτων, όπως οι μνήμες RAM, τα chips και οι αποθηκευτικοί χώροι, συνεχίζει να ανεβαίνει διεθνώς.

Το θέμα συζητήθηκε στο τελευταίο επεισόδιο του PRIMETIME TECH στον Πολίτη 107.6 & 97.6, με τον Dimitri G και τον Techaholic να αναλύουν τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά, ακόμη και η Apple εξετάζει το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των τιμών των iPhone. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής καθιστά δύσκολη τη διατήρηση των σημερινών τιμών.

Το αυξημένο κόστος δεν επηρεάζει μόνο τις premium συσκευές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Nothing, η οποία φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να μην κυκλοφορήσει νέο μοντέλο της οικονομικής σειράς CMF μέσα στο 2026. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εταιρεία θεωρεί ότι δεν μπορεί να προσφέρει ένα πραγματικά value for money προϊόν χωρίς σημαντικές αυξήσεις στην τελική τιμή.

Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέους τομείς. Η Samsung παρουσίασε ένα πρώτο δείγμα του AI Pet Care, μιας λειτουργίας που θα μπορούσε στο μέλλον να βοηθά τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να παρακολουθούν τη συμπεριφορά και την καθημερινότητα των ζώων τους.

Η ιδέα βασίζεται στην ανάλυση εικόνας και βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός σκύλου, να παρακολουθεί συνήθειες όπως ο ύπνος και η δραστηριότητα και να ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη όταν εντοπίζονται ενδείξεις που ίσως χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο από κτηνίατρο.

Οι δημιουργοί της τεχνολογίας ξεκαθαρίζουν ότι δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τον επαγγελματία κτηνίατρο, αλλά να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον εργαλείο παρακολούθησης και πρόληψης.

Το επεισόδιο έκλεισε με έναν απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα αγαπητό καλεσμένο. Ο τετράποδος φίλος του Techaholic έκανε την εμφάνισή του μπροστά στην κάμερα, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις και προσφέροντας μία χιουμοριστική σύνδεση με το θέμα του AI Pet Care.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ολοένα και περισσότερες πτυχές της καθημερινότητάς μας, από τα smartphones μέχρι τη φροντίδα των κατοικιδίων, το μόνο βέβαιο είναι ότι η τεχνολογία συνεχίζει να μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας.