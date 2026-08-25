Τι πρέπει να προσέχετε με τα «extensions» και τους φορτιστές κινητών

Αφορμή για νέες συστάσεις προς το κοινό έδωσε η πρόσφατη πυρκαγιά σε οικία στη Δερύνεια, καθώς από τη διερεύνηση του περιστατικού προέκυψε ότι για τη φόρτιση κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιείτο καλώδιο προέκτασης («extension»).

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών διευκρινίζει ότι οι έρευνες για τις συνθήκες και τις συσκευές που ενδέχεται να σχετίζονται με την πυρκαγιά συνεχίζονται. Ωστόσο, υπενθυμίζει βασικούς κανόνες ασφαλείας που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτρικών βλαβών και πυρκαγιών.

Προσοχή στα καλώδια προέκτασης

Οι ειδικοί συνιστούν όπως τα καλώδια προέκτασης χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και όχι ως μόνιμη λύση ηλεκτροδότησης συσκευών.

Κατά την αγορά τους θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και το πρότυπο BS 1363, ενώ είναι σημαντικό να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Παράλληλα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια που παρουσιάζουν φθορές, κοψίματα ή άλλες βλάβες, ούτε να συνδέονται δύο ή περισσότερα «extensions» μεταξύ τους.

Επιπλέον, καλώδια προέκτασης δεν πρέπει να περνούν μέσα από πόρτες ή παράθυρα, ούτε να τοποθετούνται κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Τι να προσέχετε στους φορτιστές κινητών

Το Τμήμα συνιστά στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν κατά προτίμηση τον φορτιστή που συστήνει ο κατασκευαστής της συσκευής τους και να ελέγχουν ότι φέρει τη σήμανση CE.

Οι φορτιστές θα πρέπει να διαθέτουν ευδιάκριτες πληροφορίες για την τάση, το ρεύμα και την ισχύ τους, καθώς και στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

Πέντε κανόνες για ασφαλή φόρτιση

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες υπενθυμίζουν επίσης ότι:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φθαρμένοι φορτιστές ή καλώδια.

Οι συσκευές δεν πρέπει να φορτίζονται χωρίς επιτήρηση.

Η φόρτιση δεν πρέπει να γίνεται κοντά σε χαρτιά, υφάσματα, χαλιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Τα καλώδια δεν πρέπει να είναι τεντωμένα ή διπλωμένα με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει φθορά.

Οι φορτιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται με κατάλληλους και ασφαλείς προσαρμογείς και ρευματολήπτες.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών τονίζει ότι η σωστή χρήση καλωδίων προέκτασης και φορτιστών αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης πυρκαγιών στα σπίτια.