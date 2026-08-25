Με οριακές απώλειες έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Οριακές ζημιές κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 317.110 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,04%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186.340 μονάδες με ζημιές 0.04%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις 157.077,87 ευρώ.

Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,27% που ανήλθε σε 248,22 μονάδες, οι Επενδυτικές Εταιρείες που αυξήθηκαν κατά 0,69% κλείνοντας στις 2.796,52 μονάδες και τα Ξενοδοχεία που μετά από άνοδο 1,32% σκαρφάλωσαν στις 1.925,14 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς έκλεισε με απώλειες 0,87% και σταθεροποιήθηκε στις 2.161,08 μονάδες.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατέγραψε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 102.189,72 ευρώ (τιμή κλεισίματος 10,52 ευρώ – άνοδος 0,57%). Ακολούθησαν η Logicom, με όγκο 12.535,46 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3 ευρώ – χωρίς μεταβολή), και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με όγκο 11.254,65 ευρώ (τιμή κλεισίματος 6 ευρώ – πτώση 3,23%).

Στην πρώτη πεντάδα βρέθηκαν επίσης η ΚΕΟ, με όγκο 10.004,04 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,26 ευρώ – χωρίς μεταβολή), και η Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο 7.877,64 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,43 ευρώ – άνοδος 0,70%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 78.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 50.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 8ης έκδοσης Σειράς 2026 (28/08/2026 – 27/11/2026) ονομαστικής αξίας €1.000 το καθένα, συνολικής αξίας €50.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 24 Αυγούστου 2026.

Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 28η Αυγούστου 2026.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων της Ρυθμιζόμενης Αγοράς θα είναι ΓΔ13Θ26/ ΤΒ13H26 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241500814.

Τα εν λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ