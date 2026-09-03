Παραγγελία εκατομμυρίων - Γερμανία και Ουκρανία συνεργάζονται για παραγωγή χιλιάδων ντρόουν με ΑΙ

Η μαζική παραγωγή περισσότερων από 5.000 μαχητικών drone μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς για την Ουκρανία έχει ξεκινήσει σε εργοστάσιο κοντά στο Μόναχο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανο-γερμανική αμυντική εταιρεία Auterion.

Σύμφωνα με την εταιρεία και την ουκρανική Airlogix που είναι εταίρος της στην κοινοπραξία, τα πρώτα drones συναρμολογήθηκαν στο πλαίσιο μιας παραγγελίας για τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027.

Πηγές του κλάδου εκτιμούν ότι η παραγγελία είναι ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε μόλις τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, αναμένονται επαναληπτικές παραγγελίες και η σύναψη μακροπρόθεσμης σύμβασης.

Οι παραγγελία drones είναι μέρος της συνεχιζόμενης υποστήριξης της Γερμανίας προς την Ουκρανία από τότε που άρχισε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Η Auterion με έδρα την κομητεία Άρλινγκτον της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, διατηρεί ένα σημαντικό ευρωπαϊκό κέντρο ανάπτυξης λογισμικού στο Μόναχο, ενώ η αρχική της βάση μηχανικών βρίσκεται στην ελβετική πόλη της Ζυρίχης.

Εκτός από το εργοστάσιο στη Βαυαρία που δεν έχει ονομαστεί , η παραγωγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη τοποθεσία στην ανατολική Γερμανία. Πρόκειται για δύο διαφορετικά μοντέλα drone: το ένα μεσαίας εμβέλειας και το άλλο με μεγαλύτερη εμβέλεια, έως και 1.500 χιλιόμετρα.

Η Auterion παρέχει το λογισμικό για τα drones, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος, ενώ η Airlogix παρέχει τον εξοπλισμό. Στο σύστημα καθοδήγησής τους χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων παρά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα του εχθρού.

Στην καθομιλουμένη αναφέρονται ως «drones καμικάζι», καθώς δεν προορίζονται να επιστρέψουν, και συνήθως μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο δεκάδων κιλών εκρηκτικών, που μπορεί να φτάσει τα 100 κιλά ή και περισσότερο, καθώς αναζητούν εχθρικούς στόχους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ